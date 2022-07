Tenis.-VÍDEO: Nadal se retira de Wimbledon por su lesión en el abdomen

El español anuncia en rueda de prensa que no puede jugar la semifinal del viernes ante Kyrgios

"Tomo esta decisión porque no creo que pueda ganar dos partidos en estas circunstancias"

El tenista español Rafa Nadal anunció este jueves que no jugará el viernes su semifinal de Wimbledon contra el australiano Nick Kyrgios después de la lesión en el abdomen sufrida el miércoles ante el estadounidense Taylor Fritz en cuartos de final.

Nadal, campeón este 2022 del Abierto de Australia y Roland Garros, aspiraba a ganar el tercer 'Grand Slam' del curso en disputa. Sin embargo, después de vencer a duras penas y en cinco sets a Fritz, bajo la amenaza de retirada desde el segundo acto, la lesión le obliga 24 horas después a la retirada en Londres.

El campeón de 22 'grandes' convocó una rueda de prensa en el All Englad Tennis Club para explicar su decisión. "Os podéis imaginar para qué estoy aquí, tengo que retirarme del torneo. Como todo el mundo vio ayer, estuve sufriendo un dolor en el abdomen y tengo un desgarro en el músculo", apuntó el tenista español.

"Durante todo el día he pensado en la decisión, pero creo que no tiene sentido continuar. Aunque he intentado durante toda mi carrera seguir en circunstancias difíciles, es obvio que si sigo la lesión empeorará. Me siento triste por tener que decir esto", confesó un Nadal que aspiraba a hacer historia ganando el 'Grand Slam' de 2022.

El balear se sometió a pruebas este jueves por la mañana que le confirmaron la lesión que casi le obliga a retirarse ante Fritz, como le pidieron desde la grada su padre y su hermana en el segundo set en una imagen para el recuerdo. "He tomado esta decisión porque no creo que pueda ganar dos partidos en estas circunstancias. No es solo que no pueda sacar a la misma velocidad, es que no soy capaz de hacer un movimiento normal con el servicio", explicó.

"Por respeto a mí mismo, no quiero salir a la pista y ver que no soy lo suficientemente competitivo. Todos saben el esfuerzo que he hecho para estar aquí. No puedo arriesgarme hasta ese punto y tener que estar tres meses fuera de competición", añadió un Nadal consciente de que si jugaba el viernes podía ser catastrófico.

El de Manacor confesó además que durante la semana ya había sentido alguna molestia en el abdomen y confió en estar preparado para la segunda semana de agosto competir en el Master 1.000 de Canadá. "He tenido esta sensación en el abdominal durante toda esta semana. Voy a necesitar tres o cuatro semanas, algo normal para este tipo de lesiones. Espero que esto me permita volver a un calendario normal, al calendario que tengo en mente", afirmó.

"La felicidad es lo más importante en la vida, por encima de cualquier título. Una lesión como esta es mucho más sencillo de aceptar y enfrentar que la del pie", añadió, un Nadal que aceptó el nuevo contratiempo cuando llegó a Londres después de un tratamiento en el pie que le había complicado la gira sobre tierra pero que no le impidió ganar su 14 Roland Garros el mes pasado.

