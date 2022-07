El primer ministro de Japón afirma que Abe se encuentra "muy grave" y tilda el ataque de "acto bárbaro"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Espero sinceramente que el ex primer ministro sobreviva", ha dicho Kishida en una comparecencia ante la prensa, antes de recalcar que el acto "no puede ser perdonado". "El Gobierno quiere adoptar todas las medidas posibles para anticipar y responder ante cualquier situación así en el futuro", ha agregado.

Asimismo, ha apuntado que "por ahora no se conoce totalmente el pasado del criminal" y ha dicho que esto se desvelará durante la investigación policial. "La pregunta actual es si el clima social ha cambiado, pero no quiero tocar ese tema hasta que no se haya confirmado todo respecto a este incidente", ha valorado.

En este sentido, no ha descartado que el suceso tenga relación con la campaña electoral en marcha, según ha informado el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'. "Es un acto bárbaro que ha tenido lugar durante unas elecciones, que son el pilar de la democracia", ha señalado, sin pronunciarse sobre una posible modificación del calendario electoral.

Según los medios japoneses, Abe ha entrado en parada cardiorrespiratoria tras haber recibido un disparo en la espalda durante un acto en Nara. El sospechoso, que ha sido detenido, es un hombre de 41 años que ha abierto fuego dos veces con una escopeta, impactando al menos una de las balas en la espalda del ex primer ministro nipón.

Abe estaba participando en un acto de campaña del Partido Liberal Democrático para las elecciones al Parlamento del próximo 10 de julio en la estación Kintetsu Yamato-Saidaiji. Al acto habían acudido varios centenares de personas que luego han sido testigos del suceso.