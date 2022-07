España.-Iceta pide a Puigdemont y los huidos que se entreguen para ser juzgados y después "encontrar soluciones felices"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha instado hoy a Carles Puigdemont y al resto de los huidos de la justicia a que se entreguen y después, entre todos, "encontrar soluciones felices" como ocurrió con los indultos. En este contexto ha apostado por revisar algunos delitos apuntando hacia los de sedición y rebelión.

"Habría que darle un empujón", ha sostenido en una entrevista en RAC 1 recogida por Europa Press, y se ha referido al diálogo como la única alternativa para resolver un problema político.

Ha considerado que vincular la aprobación de los presupuestos españoles al impulso de una amnistía en la mesa de diálogo la situaría en un escenario "casi imposible" y ha insistido en pedir la presencia de Junts para alcanzar acuerdos sólidos.

RETORNO DE PUIGDEMONT

Ha instado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de políticos catalanes huidos de la justicia a volver para presentarse ante la justicia y "después entre todos ser capaces de encontrar soluciones felices, como las hemos encontrado con los indultos".

"Probablemente hoy la lectura que la propia justicia pueda hacer, visto todo lo que ha ido pasando, quizás no sería exactamente idéntica a la que tuvo en el momento del juicio", ha planteado, y ha referido a la posibilidad de revisar ciertos delitos para, en sus palabras, ajustar el tipo delictivo a lo sucedido.

"Hay delitos en el ordenamiento penal español que tienen un origen muy determinado, histórico concreto, y que probablemente no se corresponden exactamente con los supuestos que se pueden producir en momentos como los que hemos vivido en 2017", ha zanjado.

FEIJÓO Y AUDIOS DE VILLAREJO Y COSPEDAL

El ministro ha considerado que "lo mínimo que se le puede pedir" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es que rechace las grabaciones entre el excomisario Jose Manuel Villarejo y la exsecretaria general del PP Maria Dolores de Cospedal en los que acusa a Podemos de reunirse con ETA y el servicio secreto cubano, algo que a su juicio no han hecho.

"Dinos que si tu mandas no volverá a pasar, porque si no lo dices tenemos todo el derecho a pensar que si tu mandas volverías a ello. Creo que él no calibra suficiente", ha reflexionado, y ha recordado que no hay una resolución judicial que acredite los presuntos delitos.

DEFIENDE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LOS JJ.OO.

Iceta ha defendido la actuación del Gobierno ante la candidatura fallida a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y ha sostenido que el Ejecutivo hizo lo que debía hacer, que a su juicio es acompañar en el proceso y avalarlo desde el punto de vista institucional y económico si la candidatura llegaba a buen puerto".

Asimismo, ha insistido en que los JJ.OO. constituían una oportunidad magnífica y que la candidatura tenía muchas posibilidades de ganar por las simpatías que generaba en el exterior: "Lo lamentaremos cada día que pase", ha advertido.

Ha considerado que la propuesta del Comité Olímpico Español (COE) era "bastante equilibrada" y ve muy difícil presentar una candidatura conjunta para la edición olímpica del 2034, tal y como ha deslizado el presidente de Aragón, Javier Lambán.

El ministro ha avanzado que "en estos momentos no se están planteando" la celebración de unos Juegos Olímpicos de Verano en Madrid, si bien ha dicho no descartarlo definitivamente, en sus palabras.