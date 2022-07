José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, tiene cáncer de próstata y ‘podría morir’, afirma su hija

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, se encuentra internado desde hace más 20 días en el Hospital General Adolfo Mateos, en Toluca, Estado de México debido a que tienen cáncer de próstata, aseguró su hija en Facebook.

A través de su cuenta de facebook, Yazareth Abarca Pineda, la hija del exalcalde de Iguala, externo su preocupación por la salud de su papá, quien asegura “podría morir”, debido a que a José Luis Abarca se le estarían violentando sus derechos.

“No ha recibido atención adecuada. Tiene más de 20 días que mi papá se encuentra internado en el Hospital General Adolfo Mateos, en Toluca, Estado de México, y le están violando sus derechos como paciente. Hace 15 días aproximadamente lo operaron y su cuadro clínico no mejoró, esto porque probablemente no lo diagnosticaron adecuadamente. Mi papá tiene cáncer y adicionalmente a ese cuadro tiene una complicación gastrointestinal que se quiere resolver con otra cirugía de una manera muy invasiva que puede afectar su estado de salud futura. Es una cirugía que se puede evitar ya que existen varias alternativas para tratarlas, pero aquí no nos las otorgan. Mi papá puede morir”, insistió Yazareth Abarca, hija mayor de José Luis Abarca.

José Luis Abarca junto al candidato de la izquierda mexicana en las últimas elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador Foto: Twitter. Imagen Por:

Asimismo, informó que personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó a José Luis Abarca para evaluar las condiciones médicas en las que era atendido.

Sin embargo, la hija del exalcalde de Iguala, aclaró que solo escucharon la versión del área médica de la prisión así como del hospital donde se encuentra, pero no tomaron en cuenta más opciones médicas para tratar el cáncer del exmandatario.

Cabe recordar que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda están presos desde el 4 de noviembre de 2014 por la presunta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

