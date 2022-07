Saúl: "Estoy muy ilusionado de volver a casa y mentalmente a tope"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas, muy ilusionado de volver a casa y mentalmente a tope. Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros, de ver al míster y volver a trabajar a sus órdenes. Estoy deseando que llegue el domingo y reencontrarme con todos", aseguró en una entrevista a los medios del club.

El centrocampista no pudo gozar de los "minutos deseados" en el Chelsea pero calificó de "buena experiencia" su paso por Stamford Bridge. "Fue una buena experienca para mí salir en un momento en el que mentalmente no me encontraba bien. He podido resetear, aprender de una nueva cultura, llevar una nueva vida, conocer un nuevo club, aficionados. Sólo puedo estar agradecido con toda la gente del Chelsea por la confianza y a mis compañeros por hacerme el año muy llevadero y ayudarme y al Atleti por haberlo facilitado", manifestó.

No obstante, hecho ese reset mental, desea ahora volver a sentir la pasión 'colchonera', empezando por la pretemporada. "Aquí siempre se trabaja muy duro y cuesta. Es una fase de acumulación de trabajo que luego va a ser determinante a lo largo de la temporada. Este año va a ser diferente porque hay un Mundial en mitad de la temporada y que eso va a hacer que se gestione de forma distinta la pretemporada", reconoció.

"Estoy deseando ponerme a trabajar con el Profe Ortega, con Dani, Pitillas, Zahínos... Ellos son los que llevan el día a día de la preparación física y seguro que nos ponen al mejor nivel para la competición", aseguró.

A nivel individual, sólo espera dar lo mejor de él mismo. "Soy consciente de que vengo de una cesión en la que no he tenido muchos minutos y que tengo que conseguir con trabajo, constancia y mucho sacrificio un puesto en el equipo, algo que está muy caro porque hay una competencia muy alta, tenemos un equipo enormemente competitivo", valoró.

"Vengo con muchísima humildad, pensando en trabajar y ayudar al equipo en todo lo que se pueda y desde donde toque. Tengo muchas ganas de demostrar que, a pesar de que he tenido un año complicado, me ha venido muy bien para mejorar y crecer en muchos aspectos tanto deportivos como personales. Y como grupo espero que continuemos como siempre, siendo un equipo que pelea cada partido hasta el final, que no se rinde, que compite en todos los torneos y que le podamos dar muchas alegrías a nuestra afición", auguró.

En cuanto al cariño que le tiene la afición rojiblanco, aseguró que desea seguir dándoles compromiso y trabajo. "Se identifican contigo si te entregas al máximo, porque eres de la casa y sientes lo mismo que ellos sienten. Tenemos un cariño mutuo y siempre he estado muy agradecido con ellos por su apoyo, sobre todo en los malos momentos, que es lo más complicado. Tenemos una afición increíble", señaló.