Toni Bou gana en el estreno de Neunkirchen y amplía su ventaja en el Mundial

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El piloto del Repsol Honda Trial Team ha dado buena muestra de su pilotaje, dominado de principio a fin ambas vueltas, siendo la zona 11 la parte del recorrido en la que Bou más ha sufrido. Con el triunfo de hoy, el piloto catalán continúa aumentando su distancia en la clasificación general con 94 puntos, 18 más que su rival más cercano.

"Estoy muy contento por cómo ha ido la carrera hoy, desde el principio me he sentido cómodo con mi pilotaje. Hemos hecho un gran trabajo con la moto, aunque es cierto que hemos tenido algunos problemas con las zonas de grandes paredes, donde normalmente no suelo fallar tanto", reconoció Bou.

El piloto afirmó que el Mundial está muy igualado, por lo que deberán estar preparados para la carrera del domingo. "Intentaremos arreglarlo para mañana, aun así, hoy hemos logrado una gran victoria. Los puntos que hemos logrado hoy son muy importantes para el campeonato. Todo está muy apretado. Debemos ser muy regulares e intentar estar siempre delante", concluyó.

La acción continuará mañana, a partir de las 9:00 horas, con la segunda jornada del Trial GP de Alemania.