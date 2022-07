Djokovic: "Wimbledon me inspiró para jugar a tenis"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El tenista serbio Novak Djokovic confesó una fuerte emoción por volver a levantar el trofeo de Wimbledon por cuarta edición consecutiva, de nuevo a la carga con su 21º 'Grand Slam', después de una disputada final ante un Nick Kyrgios al que elogió.

"No tengo palabras para explicar lo que este torneo y este trofeo significan para mí. Es el torneo con más historia, el que tiene más prestigio alrededor del mundo. Para mí, siempre ha sido el torneo más especial, el que me motivó e inspiró para jugar a tenis", dijo el de Belgrado en la ceremonia de entrega del trofeo.

El siete veces campeón en Londres intercambió piropos con el australiano en la pista, a pesar de los roces dentro y fuera de ella. "Nunca pensé que te diría tantas cosas bonitas, creo que será el inicio de una bonita relación", apuntó.

"Mi primer recuerdo de tenis es ver a Sampras ganando la final de 1992, cuando yo tenía cuatro años y medio. Ese día pedí a mis padres que me comprasen una raqueta. Cada vez gana más significado. Me siento muy agradecido por estar aquí sosteniendo este trofeo", añadió un 'Nole' que saboreó la gloria en un año duro.

Tras ser deportado de Australia y no poder competir en el primer 'grande' de la temporada y frenado en Roland Garros por Rafa Nadal, el serbio se reencontró en el que es su jardín. En su primera final de un 'Grand Slam', Kyrgios mostró su frustración por haber dejado escapar la opción. "Es un poco Dios, creo que jugué bien", dijo el australiano en su intervención.

"Es difícil encontrar consuelo tras una derrota como esta, pero has demostrado por qué mereces ser uno de los mejores jugadores del mundo", dijo Djokovic mirando a Kyrgios. "Te deseo lo mejor. Te respeto, creo que eres un atleta increíble y un enorme talento. Todo está empezando a encajar para ti y no me cabe duda de que te veremos mucho en las rondas finales de los 'Grand Slam'", terminó.