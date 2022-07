Fórmula 1.-.-Sainz: "Teníamos un primero y un segundo asegurados, es una pena por el campeonato"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Iba bastante bien la carrera, tenía bastante ritmo con la rueda dura, pero luego ha pasado lo que ha pasado. Es una pena, no tengo palabras, porque son muchos puntos los que se nos van, una oportunidad perdida aquí, sobre todo después de la racha que estábamos empezando a coger. Habrá que intentar pensar ya en Francia", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, lamentó que el incidente haya sucedido justo el fin de semana en el que tenían mucho mejor ritmo que los Red Bull. "A Red Bull le teníamos ganada hoy la partida, estaba para adelantar a Max en ese momento; en la siguiente vuelta le iba a pasar con DRS, creo que teníamos un primero y segundo asegurados hoy. En cuanto a ritmo, este fin de semana ha sido de lo mejor del año hasta ahora. Me quedo con lo positivo. Es una pena por el campeonato, pero es lo que hay", subrayó.

Por último, el madrileño analizó lo sucedido en el momento en el que detuvo su monoplaza en la vuelta 57, en el que tuvo que salir de un vehículo en llamas. "Estaba en una cuesta arriba. De repente he visto fuego en el coche, he intentado salir, pero se iba hacia atrás. Estuve llamando a los 'marshals' para que viniesen a parar el coche y apagar el fuego, no sé por qué han tardado tanto en venir, me he tenido que tirar del coche. Habrá que ver qué se puede hacer en ese aspecto la próxima vez", finalizó.