Fórmula 1/GP La F1 tomará medidas ante los "inaceptables" comentarios homófobos y racistas en Red Bull Ring

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Hemos sido informados de que algunos aficionados han sido objeto de comentarios completamente inaceptables por parte de otros en el Gran Premio de Austria. Nos tomamos estos asuntos muy en serio, los hemos hablado con el promotor y la seguridad del evento, y hablaremos con quienes informaron de los incidentes. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no será tolerado", señaló la F1 en un comunicado.

Durante el fin de semana en Red Bull Ring, varios aficionados presentes en el circuito denunciaron en redes sociales que habían sufrido insultos homófobos y racistas en las gradas y en los alrededores del recinto.

También el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton sufrió el lamentable comportamiento de algunos seguidores; su accidente durante la sesión de calificación del viernes fue recibido con vítores y celebraciones por parte de algunos de los 50.000 fans neerlandeses de Max Verstappen (Red Bull) presentes en las gradas.

Hamilton calificó de "alucinante" la alegría de esos aficionados por su accidente. "Nunca debes alegrarte por la lesión o el choque de alguien. No debería haber ocurrido en Silverstone, aunque obviamente no fue un accidente, y no debería haber ocurrido aquí", señaló, recordando los abucheos a Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña y las celebraciones cuando realizó un trompo durante la sesión de calificación.