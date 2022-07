La secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt, se incorpora a la carrera para suceder a Johnson

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Nuestro liderazgo tiene que cambiar. Tiene que centrarse un poco menos en el líder y mucho más en el barco", ha anunciado Mordaunt a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. "Soy Penny Mordaunt y estoy lista para servir como la próxima líder del Partido Conservador", ha sentenciado delante del fondo musical del tradicional himno británico 'Jerusalén'.

En el vídeo, Mordaunt se compromete a defender "valores británicos como la "libertad, justicia, coraje y compasión" que "deben ser defendidos ahora más que nunca".

Mordaunt, de 43 años, es una ferviente defensora del Brexit y fue una de las caras principales de la campaña Vote Leave a favor de la salida del país de la Unión Europea. También es vista como un engranaje rejuvenecedor entre el sector más tradicional del partido Conservador y sus nuevas generaciones, relativamente más aperturistas, como demostró en su respaldo a la comunidad transexual durante su etapa como responsable de Igualdad.

"Debemos pensar en quienes nos precedieron, y debemos pensar en las generaciones venideras", ha manifestado en su vídeo de presentación.

La secretaria de Estado anuncia así su candidatura horas después de que hicieran lo propio los exministros de Sanidad Sajid Javid y Jeremy Hunt, el ministro del Tesoro, Nadhim Zahawi, y el ministro de Transportes, Grant Shapps.

También han declarado su intención de suceder a Johnson la fiscal general Suella Braverman, el exministro del Tesoro Rishi Sunak, la exministra de Igualdad Kemi Badenoch y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat.

El entorno de la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, han asegurado que también concurrirá a la contienda, según el periódico 'The Mail on Sunday'.

En cambio, uno de los favoritos, el ministro de Defensa, Ben Wallace, ha confirmado este sábado que no se presentará. "Después de una cuidadosa consideración y de mantener discusiones con colegas y familiares, he tomado la decisión de no participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador", ha hecho saber Wallace en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.