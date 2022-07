Liz Truss y Rehman Chishti también optarán a suceder a Boris Johnson

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Truss ha explicado a 'The Daily Telegraph' que empezará "bajando impuestos desde el primer día" si se convierte en primera ministra, puesto para el que opta como una de las favoritas por su popularidad entre los diputados 'tories'.

Truss es diputada desde 2010, momento en el que comenzó una carrera meteórica que la ha llevado a uno de los puestos de mayor responsabilidad del Gobierno. Es la integrante más longeva del Gobierno con cargos en los ejecutivos de David Cameron, Theresa May y Boris Johnson.

Inmediatamente después del anuncio de Truss, ha saltado la candidatura del 'número dos' del Ministerio de Asuntos Exteriores, Rehman Chishti. "Para mí se trata de un conservadurismo con aspiraciones, ideas frescas, un equipo nuevo y un nuevo comienzo de avances para nuestro gran país", ha apuntado en Twitter.

Truss y Chishti se suman a Sajid Javid, Jeremy Hunt --ex ministros de Sanidad-- la fiscal general Suella Braverman, el exministro del Tesoro Rishi Sunak, la exministra de Igualdad Kemi Badenoch y el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat.

En cambio, uno de los favoritos, el ministro de Defensa, Ben Wallace, ha confirmado este sábado que no se presentará. "Después de una cuidadosa consideración y de mantener discusiones con colegas y familiares, he tomado la decisión de no participar en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador", ha hecho saber Wallace en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter.