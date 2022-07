PP dice que "jamás" tildaría a González de "presidente predemocrático" y echa de menos a figuras como Rubalcaba

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha cargado duramente este lunes contra el jefe del Ejecutivo por pactar la Ley de Memoria Democrática con Bildu y ha avisado que a esa norma le queda de tiempo el que Pedro Sánchez esté en el Palacio de la Moncloa. Además, ha resaltado que a su partido "jamás" se le habría ocurrido llamar a Felipe González "presidente predemocrático" y ha admitido que en su partido echan de menos a socialistas como Alfredo Pérez Rubalcaba.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "todos los miembros" de la cúpula del Partido Popular siguen "presos de la emoción" que les ha producido el homenaje a Miguel Ángel Blanco este fin de semana en Ermua.

"Para nosotros las víctimas son y serán siempre el referente. No entendemos aquellos que no condenan el asesinado de Miguel Ángel Blanco. Y no entendemos a aquellos que son capaces de pactar la Ley de Memoria con quienes no condenan el asesinato de Miguel Ángel Blanco", ha proclamado.

LLAMA A LA LEY DE MEMORIA "LEY BILDU"

En este sentido, ha definido a la Ley de Memoria como "la Ley Bildu" y ha confirmado que "tendrá la vida que le queda a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno". "El día que salga del Palacio de la Moncloa, los demócratas restauraremos la memoria democrática", ha subrayado.

González Pons ha resaltado que al PP "jamás" se le habría ocurrido tildar a Felipe González como "presidente predemocrático" como, según ha dicho, sí que han hecho "algunos miembros de su partido que están en el Gobierno".

Ante el Debate sobre el estado de la Nación que arranca este martes en el Pleno del Congreso, González Pons ha asegurado que se produce en el momento "más delicado para la economía española" con una crisis "similar" a la de 2008 pero "con un Gobierno incluso peor".

VE EN SÁNCHEZ EL MISMO "NEGACIONISMO" QUE EN ZAPATERO

Eso sí, ha asegurado que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero comparten la "temeridad, falta de responsabilidad y el negacionismo a la hora de afrontar la crisis". "Pero Yolanda Díaz es mucho peor que Alfredo Pérez Rubalcaba para dar buenos consejos políticos al presidente del Gobierno", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que tanto por "la Ley Bildu" como por las "medidas a la hora de afrontar la crisis" se "echa de menos hoy en el PSOE" a figuras como Rubalcaba. "El PP es un partido de Estado y una alternativa de Gobierno. Y tenemos la sensación que hacemos una política más de Estado que el propio Gobierno", ha enfatizado, para añadir que es el primer partido de la oposición el que "garantiza las políticas de Estado".