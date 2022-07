Elon Musk responde con un meme a la amenaza judicial de Twitter

El multimillonario Elon Musk emitió una respuesta humorística a altas horas de la noche a los preparativos de Twitter para demandarlo y obligarlo a completar una adquisición de la compañía por 44 mil millones de dólares.

Evitando cualquier palabra propia, el jefe de Tesla y SpaceX publicó un meme el domingo por la noche con imágenes de él mismo riéndose con subtítulos que relatan una versión de los eventos en los últimos meses.

Transmite una actitud alegre del hombre más rico del mundo ante lo que fue un acuerdo complejo y costoso que pesó sobre las acciones de Tesla y pasó por varias iteraciones de financiación provisional.

“Dijeron que no podía comprar Twitter”, dice la publicación, acompañada de imágenes de Musk cada vez más alegre. “Entonces no revelarían la información del bot. Ahora me quieren obligar a comprar Twitter en los tribunales. Ahora tienen que revelar la información del bot en la corte”.

Twitter contrató a la poderosa firma de abogados de fusiones y adquisiciones Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para que la represente en un litigio contra Musk, y la compañía de redes sociales planea presentar una demanda contra Musk a principios de esta semana, informó el sitio Bloomberg.

Las acciones de Twitter cayeron más del 7% en las primeras operaciones del lunes, a 34.15 por acción a las 10 a. m., hora del este. Bajo los términos de la oferta original de Musk por Twitter, 54.20 por acción.

Demandado por incumplir promesa de compra

El viernes, Musk informó a Twitter que rescindiría la adquisición, acusando a la compañía de incumplir su contrato (entre otras cosas) “subestimando drásticamente la proporción de spam y cuentas falsas”.

El mensaje de Twitter a Elon Musk, después de su intento de rescatar su acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la compañía fue claro: nos vemos en la corte.

Elon Musk (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I)

“La Junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción con el precio y los términos acordados con el Sr. Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión”, tuiteó el presidente de Twitter, Bret Taylor, menos de una hora después de que el equipo legal de Musk dijera quería salir del trato en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores. “Confiamos en que prevaleceremos en el Tribunal de Cancillería de Delaware”.

Twitter demandará a Musk por intentar retractarse del trato

No es ningunauna sorpresa que Twitter tenga pensado dar pelea. Poco después de que Musk dijera que compraría Twitter y lo haría privado, comenzó a sentar las bases de por qué podía retractarse, alegando que Twitter no se estaba comunicando sobre la cantidad de bots en la plataforma.

Twitter le ha insistido a Musk y al público que tiene bots bajo control y que tiene la intención de hacer cumplir el acuerdo de fusión. Cuando Musk y Twitter firmaron el acuerdo por primera vez, ambas partes acordaron pagar una tarifa de terminación de mil millones de dólares en caso de que alguno de los dos se retirara por razones específicas.

Musk acordó pagar la tarifa si no puede asegurar los fondos que necesita para completar la adquisición, lo que, hasta ahora, no ha hecho. Por su parte, Twitter acordó pagar la tarifa si encontraba otro comprador o si su directorio recomendaba que los accionistas votaran en contra de la oferta de Musk.

Musk trata de salirse del trato sin pagar nada

Dado que Musk afirma que Twitter violó los términos del acuerdo al no brindar información comercial crítica relacionada con los bots, está claro que está tratando de salir sin pagar nada. La tarifa de ruptura no se mencionó en la presentación ante la SEC el pasado viernes, la cual describe su justificación para retirarse del trato.

Con Twitter diciendo que va a pelear para que Musk pague, este acuerdo que ya pronto podría convertirse en una batalla legal prolongada y complicada.

En un memorando interno a los empleados de Twitter enviado el viernes y obtenido por el portal especializado The Verge, el abogado general de la compañía, Sean Edgett, les dijo a los empleados que “se abstengan de tuitear, slacking o compartir cualquier comentario sobre la fusión”, y que la acción sería “muy limitada sobre lo que se puede compartir”.

“Sé que este es un momento incierto y apreciamos su paciencia y compromiso continuo con el importante trabajo que tenemos en marcha”, escribió Edgett.

