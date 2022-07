JusticiaParaMaple: Perro acude a un campamento de entrenamiento y lo regresan a sus dueños en una urna

Adriana Mondragón, dueña de Maple, un tierno perrito de raza Shiba Inu, denunció que su can fue incinerado luego de asistir al campamento You Can Dog Training en la Ciudad de México, pero el hecho ha generado dudas y las respuestas no llegan.

A través de una publicación en Instagram, Adriana relató que Maple siempre estaba feliz, pero tenía problemas al interactuar con otros perritos, por lo que le buscaron un entrenador para mejorar en su conducta.

Fue así que contactaron a Antonio Ávila López, quien aparecía en su perfil de Instagram como You can dog training.

En la publicación, la dueña de Maple escribió que tuvo varias sesiones “Maple estaba avanzando y un día nos ofreció llevarlo a su campamento, nos platicó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptamos”, explicó Adriana.

No obstante, el entrenador de Maple dijo que, aunque el perrito había aprendido algunas cosas, necesitaba reforzar lo aprendido, por lo que le dijo a sus dueños que se lo llevaran dos semanas más de campamento y ellos aceptaron.

El domingo 10 de julio, Maple debía regresar a casa, con sus dueños, pero este viernes en la madrugada, Valeria Alejandra Juárez Torres, señalada por Adriana como la novia de Antonio, le dijo que éste “iba de camino al veterinario porque Maple había chillado y creían que lo había picado una serpiente”

Luego apuntaron que “lo habían trasladado a una clínica porque no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir”, relató Adriana, quien les pidió dirección de la clínica, pero no se la otorgaron.

Pasaron dos horas y a las 3:26 horas Valeria escribió a la dueña de Maple: “Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió”. Tras la noticia, Adriana asegura que no autorizó que su perrito Maple fuera cremado. Por lo anterior, la joven salió a la dirección en donde se encuentra el campamento al que acudió el can, ya que, a pesar de pedirle en reiteradas ocasiones la dirección de la clínica donde fue llevado el perrito, los sujetos a cargo del can se negaron a proporcionarla a sus dueños.

Alrededor de las 4:20 horas, Adriana se encontraba en el Deportivo Xochimilco, a petición de Antonio y Valeria, con el fin de entregarle lo que dijeron ser las cenizas de Maple. “Se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y nos entregaron sus cenizas en una urna”, asegura Adriana.

Las peticiones de Adriana de ser llevada a la clínica donde fue atendido Maple no fueron atendidas, pues comenta que los supuestos entrenadores caninos se subieron a su camioneta, se fueron y la bloquearon de WhatsApp.

“No había fotos. No querían llevarnos con su veterinario. No sabemos si es real la manera en la que murió. No sabemos si se lo robaron o qué pasó. Ni siquiera nos entregaron su plaquita”, escribió en la publicación la joven.

El caso circula en redes sociales, donde ha tenido apoyo de los usuarios, quienes utilizan el #JusticiaParaMaple y #DóndeEstáMaple para saber qué sucedió con el perrito.

