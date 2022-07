3 acusados por manuscrito robado de "Hotel California"

Tres personas fueron acusadas el martes de asociación ilícita en relación con apuntes escritos a mano para el clásico del rock “Hotel California” de los Eagles.

Los acusados, a pesar de saber que el material había sido robado, mintieron a casas de subastas y compradores sobre el origen de los manuscritos, dijeron los fiscales.

Una acusación presentada en un tribunal estatal en Manhattan acusa a Glenn Horowitz, Craig Inciardi y Edward Kosinski de asociación ilícita para poseer las partituras y letras de Don Henley para la canción homónima del disco y otros éxitos como “Life in the Fast Lane” y “New Kid In Town”, valorados en conjunto en más de un millón de dólares.

Los hombres se declararon inocentes a través de sus abogados. Fueron puestos en libertad sin fianza.

“La oficina del fiscal alega criminalidad donde no existe y empaña injustamente la reputación de profesionales muy respetados”, dijeron los abogados en un comunicado. “Lucharemos enérgicamente contra estos cargos injustificados. Estos hombres son inocentes”.

Según documentos judiciales, un autor contratado para escribir una biografía de la banda robó originalmente los manuscritos a fines de la década de 1970. Los documentos detallan la correspondencia por correo electrónico entre los acusados ​​y una persona que afirma haber encontrado el material desechado hace décadas en un camerino durante un concierto de los Eagles.

“¡Fue hace unos 35 años y mi memoria está nublada!”, escribió la persona.

La canción “Hotel California” y el álbum del mismo nombre fueron galardonados con premios Grammy. Los Eagles han vendido más de 26 millones de copias del disco desde su lanzamiento en 1976, lo que lo hace uno de los más vendidos de la historia.