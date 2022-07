Paul Haggis culpa a la Cienciología de su arresto por violación en Italia: "Son capaces de cualquier cosa"

MADRID, 12 (CulturaOcio)

Paul Haggis, director de películas como Crash o En el valle de Elah, saltó a los titulares tras ser detenido por agresión sexual. Aunque el realizador fue liberado, la oficina del fiscal de Brindisi ha ordenado que sea arrestado de nuevo, mientras que el cineasta ha negado los hechos, esgrimiendo que podría ser víctima de una trampa de la Cienciología.

Haggis fue acusado de agresión sexual y lesiones personales agravadas. Según Corriere della Sera, Haggis supuestamente violó durante varios días a una mujer de nacionalidad británica. El abogado de Haggis, Michele Laforgia, ha confirmado a Variety que la fiscalía y los abogados de la presunta víctima han presentado un recurso de apelación contra la decisión tomada la semana pasada por la jueza Vilma Gilli.

Tras una audiencia especial previa al juicio, la magistrada dictaminó que Haggis fuera liberado después de 16 días de arresto domiciliario en un hotel. Sin embargo, parece que la demandante ha decidido apelar para ir a juicio.

Laforgia declaró a Variety que el próximo paso será una revisión y discusión del caso frente a otro juez en la ciudad de Lecce, que tendrá lugar "dentro de varias semanas".

Por su parte, Haggis concedió una entrevista a La Repubblica en la que negó las acusaciones. "Mi primer error fue permitir que alguien que no conocía viniera a visitarme. Eso fue estúpido. El segundo error tuvo lugar la última mañana, cuando sucedió algo que me pareció particularmente desagradable y decidí terminar abruptamente con esa situación. Llevé a la mujer al aeropuerto varias horas antes de su vuelo", relató.

Además, el artista dejó caer que la Cienciología estaba detrás de lo ocurrido. "No tengo pruebas. Pero por lo que he aprendido de la Cienciología, sé que son capaces de cualquier cosa. Si hablas en contra de ellos, utilizan lo que sea para destruir tu reputación, tu carrera y tu familia", agregó. Haggis cargó duramente contra la Cienciología en un artículo publicado en New Yorker en 2009, así como en los documentales Going Clear: Scientology and the Prison of Belief y Leah Remini y la Cienciología.

TIENE OTRA CAUSA PENDIENTE

Cabe destacar que el incidente en Italia no es el único que tiene pendiente Haggis. En Estados Unidos ha sido denunciado por la publicista Haleigh Breest, quien asegura que Haggis la violó en enero de 2013.

Breest presentó la denuncia en diciembre de 2017, aunque los procedimientos se retrasaron debido a la pandemia de coronavirus. El juicio se ha fijado para el 11 de octubre en Nueva York. El canadiense también ha negado las acusaciones, esgrimiendo que su encuentro con Breest fue consensuado.