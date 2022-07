Sri El jefe de la oposición de Sri Lanka, listo para presentar su candidatura a presidente

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La decisión de Premadasa se da después de las conversaciones positivas que su partido, Samagi Jana Balawegaya (SJB), ha mantenido con otras formaciones del Parlamento de Sri Lanka, país que en los últimos meses está viviendo su peor crisis económica y social desde que se despojó del yugo colonial británico.

Está previsto que Rajapaksa renuncie de forma oficial este miércoles, lo que permitiría que el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, u otro líder presten juramento ante el Parlamento para ocupar el cargo de manera interina. Se espera que el presidente interino sea elegido a más tardar el 20 de julio y a la espera de elecciones, las cuales no deberían celebrarse más tarde de marzo de 2023.

Por el momento, Wickremesinghe ha logrado el apoyo de 115 diputados del Parlamento para asumir la Presidencia, en un momento en el que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están en curso.

Por el momento no se conoce quién sería el candidato de Wickremesinghe a primer ministro, aunque no se descarta que surja del consenso del Parlamento, cuyo jefe, Mahinda Yapa Abeywardena, podría también prestar juramento como presidente interino por un período de 30 días --mientras la Asamblea elige a uno nuevo y en caso de que no haya otro candidato--.

Rajapaksa claudica así tras varios meses de protestas por el incremento de los precios y falta de alimentos, medicamentos y combustible. La revolución popular que acabó por estallar este sábado --con imágenes de la gente irrumpiendo en lujosas residencias oficiales, entre ellas la del presidente-- ha forzado así la caída definitiva de la familia Rajapaksa, después de que Gotabaya forzara a su hermano Mahinda a dejar el cargo en un intento superfluo por aplacar las protestas.

El sucesor de Mahinda, Ranil Wickremesinghe, antiguo rival de Rajapaksa y última opción del mandatario para solucionar la crisis, ha acabado dimitiendo horas antes para dar paso a un gobierno de concentración cuya principal función será la convocatoria de nuevas elecciones.