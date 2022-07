Tenis.-Garbiñe Muguruza: "Estar constantemente comparándome con cómo acabé el año pasado me está frenando"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Estoy sufriendo por intentar encontrar el tenis con el que acabé el año pasado, eso me está frenando, estar constantemente comparándome con cómo acabe el año pasado. Igual tengo que olvidarme un poco y jugar. La presión me está encogiendo a veces", afirmó Muguruza tras un evento con empleados de Caser Seguros, en el que también presentó el nuevo logotipo de la aseguradora.

La tenista, campeona de Roland Garros en 2016 y de Wimbledon en 2017, cayó en primera ronda de la reciente edición del 'Grand Slam' británico, una derrota que le provocó "bastante decepción", aunque, a pesar de no acabar "con buenas sensaciones", señaló que irá "a por todo como si nada hubiese pasado" en lo que resta de curso. "Enseguida se pueden cambiar las sensaciones, con un buen torneo", insistió.

"Lo más complicado son los entrenamientos con el equipo, el sufrimiento y que luego en el partido no te salga. Tanto esfuerzo y luego cuando me tiene que salir no te sale, no lo encuentro... Es un poco esfuerzo perdido", se resignó.

Y es que Muguruza cree que los buenos resultados hacen que la gente "normalice" ganar torneos. "Reside un poco en los espectadores y los medios, siempre se espera mucho, pero al final es bueno, hay que tener expectativas, pero hay que saber que a veces no va muy bien", añadió, admitiendo que no es "la mejor en constancia", aunque manifestó que le gusta la presión.

"LA PRESIÓN ES UN ARMA DE DOBLE FILO, PERO PREFIERO TENERLA"

Así, valoró las palabras de Paula Badosa cuando perdió ante Simona Halep en Wimbledon, asegurando que querría que se "exigiera menos". "Quizá tengo más años de experiencia con esa presión y a mí me gusta esa presión. Cuando no te va bien es duro, pero siento que la gente tiene mucha expectativa, pero cuando no me va bien dicen: 'qué ha pasado'. Es un arma de doble filo pero prefiero tener esa presión", expresó.

"Afronto los momentos difíciles un poco dudosa, con menos confianza, con más preocupación y eso seguramente se refleje en mi cara", explicó, admitiendo que la regularidad es "difícil" en este circuito femenino. "Swiatek si la ha encontrado y es raro. Hay muchas jugadoras muy buenas, en los hombres hay tres extraterrestres, los demás son muy buenos, pero hay más diferencia. Hay muchas oportunidades para todas, para ganar", advirtió.

Muguruza también abordó la rivalidad entre Novak Djokovic, con 21 títulos de 'Grand Slam', y Rafa Nadal, en cabeza con 22. "Yo quiero que el mejor sea Rafa Nadal, pero a Djokovic se le ve físicamente más fresco y a la larga puede poner en peligro a Rafa. Ahora mismo Nadal es el mejor", sentenció.

"Duele verle así (a Rafa Nadal) porque entiendo lo que sufre. Él es el sufrimiento, la capacidad de aguantar el dolor. Llega a extremos por ganar y es capaz de ganar", destacó, antes de confesar que tuvo una conversación con el Manacor en el gimnasio de Wimbledon. "Me dijo que cambiara la dinámica, que le diera la vuelta a las cosas y en eso estamos", reveló.

Y el próximo reto de la hispano-venezolana será la gira americana, en la que participará en tres torneos de preparación -San José, Toronto y Cincinnati- antes del US Open. "Espero que se vea un mejor tenis en esta gira, que juegue con mejor cara. No soy la mejor en constancia, pero esperemos que cambie un poquito", zanjó.