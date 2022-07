Ciencia.-Confirmación 'in situ' de una vista por satélite de mar lechoso

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

A diferencia de la bioluminiscencia que se aprecia como destellos de luz aislados en algunas costas, los mares lechosos son exhibiciones sostenidas, uniformes y generalizadas de bioluminiscencia en mar abierto, que pueden cubrir miles de kilómetros cuadrados.

En un nuevo artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences, Steven Miller, profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Colorado State (CSU) comparó las observaciones satelitales de un evento de mar lechoso de 2019 frente a la costa de Java, a la evidencia fotográfica del velero Ganesha, un yate privado de 16 metros.

El yate estaba navegando en los mares lechosos al mismo tiempo. Inseguros de lo que habían encontrado, la tripulación del yate proporcionó a CSU sus imágenes esclarecedoras después de conocer su experiencia en observaciones satelitales y el interés particular de Miller en capturar mares lechosos desde el espacio.

Miller ha comparado previamente las observaciones satelitales con relatos de la tradición marinera para tratar de comprender cómo funciona el misterio rara vez encontrado de las profundidades.

La tripulación del Ganesha describió el mar como un "campo de nieve luminoso". Un miembro de la tripulación contó lo que vio: "Tanto el color como la intensidad del brillo eran similares a las estrellas/pegatinas que brillan en la oscuridad".

Las fotografías de GoPro y de teléfonos inteligentes muestran claramente el resplandor del océano, extendiéndose de horizonte a horizonte, brillando a través de las barandillas del barco. Una imagen de comparación que ha sido editada para reflejar la percepción de la tripulación en ese momento explica las dificultades para capturar tales señales con poca luz en hardware fotográfico comercial no optimizado.

Según el capitán del Ganesha, el resplandor parecía emanar de una profundidad considerable debajo de la superficie del océano, quizás hasta 10 metros. Un balde de agua que se extrajo del mar resplandeciente contenía muchos puntos de luz constante, en lugar de la luz intermitente o brillante observada por las formas más comunes de bioluminiscencia marina. Como se describe brevemente en el documento, esto arroja algo de luz sobre las hipótesis de los mares lechosos.

Algunas ideas para la formación del mar lechoso sugieren una "mancha superficial" de bioluminiscencia, pero las observaciones de Ganesha sugieren que el fenómeno ocurre en un volumen mucho más profundo, lo que proporciona información para que los investigadores que estudian el fenómeno la consideren.

Con las descripciones de la tripulación de Ganesha de su encuentro, junto con los registros de seguimiento informados por GPS y las fechas en la mano, Miller pudo hacer coincidir las imágenes satelitales del sensor Day-Night Band (DNB) a bordo de los satélites SNPP y NOAA-20 de la NOAA.

Reuniendo los datos, Miller descubrió que el rastro de Ganesha interceptaba la parte sur de los mares resplandecientes. A pesar de estar lejos de la región más brillante de este mar lechoso, un área donde algunas de las nubes, también observadas por el sensor Day-Night Band, aparecían como siluetas oscuras contra las aguas brillantes, Ganesha todavía navegaba a través de una región del océano cuyas el brillo era fácilmente detectable desde 750 kilómetros arriba en el espacio.

La medición de la cantidad de luz vista por el instrumento tanto para la trayectoria real de Ganesha como para un transecto hipotético a través del área más brillante de los mares lechosos proporciona los números necesarios para comenzar a comprender cómo se desarrollan estas pantallas de luz. Además, saber cómo se ve el océano desde la superficie les da a los investigadores más contexto sobre lo que ven desde el espacio. Es importante destacar que, con la confirmación de los testigos oculares en la mano, la confianza en las mediciones basadas en el espacio se dispara, dijo Miller, ya que se convierten en un recurso viable para ayudar a futuras expediciones a guiar a los buques de investigación a apuntar y estudiar los mares lechosos en detalle.

Las oportunidades de estudiar misterios científicos no resueltos son extremadamente raras en la ciencia moderna, razón por la cual estas observaciones nunca antes vistas son tan convincentes, dijo Miller. Comprender lo que ve un satélite y lo que realmente está sucediendo en el suelo (o en este caso, el océano) requiere observaciones que, a menudo, los científicos simplemente no pueden obtener.

"El mayor eslabón perdido en nuestro estudio del año pasado [sobre la detección del mar lechoso basado en Day-Night Band y destacando el evento de Java de 2019] fue la falta de verdad sobre el terreno", dijo Miller en un comunicado. "Pero este estudio actual lo proporciona. Fue un gran alivio obtener este contacto del equipo de Ganesha".