El responsable del Área Legal del RCD Espanyol sigue viendo futuro a UEFA y FIFA pese a "algunos fallos"

CARMONA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

En el marco del seminario 'Derecho deportivo aplicado al fútbol', impulsado por la institución educativa en Carmona (Sevilla), Álvaro Gómez se ha vuelto a referir ante Europa Press a la FIFA y a la "nueva gestión desde que entró Gianni Infantino": "Se ha tomado en serio modernizar y hacer un departamento legal de FIFA con más entusiasmo y menos acomodado que el anterior".

"Se han visto una serie de fallos que han trasmitido las asociaciones miembro en diversos aspectos, como en los pasaportes federativos, en el pago de derechos de formación o en el tema de las cesiones", ha detallado el miembro de la entidad perica, que a su vez ha hablado de "una serie de errores" que pasan por que "un organismo internacional regulador del fútbol como es la FIFA tome cartas en el asunto".

El abogado ha hecho ver que los alumnos que han asistido a su ponencia "verán que se ha hecho una labor exhaustiva" y que vendrán "cambios", como la "limitación de cesiones o la regulación de intermediaciones a nivel de FIFA".

En la línea de los máximos organismos del fútbol mundial y europeo, el ex del Málaga CF no se ha escondido sobre la Superliga y la materia jurídica, diciendo que el futuro de esta iniciativa es "bastante difícil de prever".

"Creo que no tiene futuro, es un tema que se ha visto que en Inglaterra no ha terminado de cuajar aunque habrá que ver que pasa en estos años; es verdad que el fútbol pasa por los derechos televisivos y al final hay ciertas competiciones que tienen más arraigo que otras, pero el tema de la Superliga no lo termino de ver personalmente", ha aseverado el ponente del curso.

No obstante, Gómez está convencido de que el fútbol sigue siendo de los aficionados, uno de los principales debates que salieron a escena con la creación de esta nueva competición: "El fútbol es claramente de los aficionados, son los que mantienen el espíritu de este deporte y los que mantienen la parte más sentimental".

"Hemos visto que, a raíz de ciertas movilizaciones el tema de la Superliga se ha parado en Inglaterra, aunque sí es cierto que se pueden ver cada vez menos jóvenes que consuman fútbol; estamos viendo en redes sociales cosas que sustituyen en cierta manera el plan de antaño de irse el sábado o el domingo al estadio", ha recalcado el letrado el especialista. EL IMPACTO DEL DERECHO EN EL DEPORTE

Sobre su función en el club de la Ciudad Condal, Gómez ha explicado que un departamento legal deportivo se ocupa de "principalmente de todo el tema laboral y procesal; desde los contratos de entrenadores y fisioterapeutas hasta contratos del primer equipo masculino y femenino". Al mismo tiempo, ha incidido en las "reclamaciones, asuntos que puedan derivar a la FIFA o incluso al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana".

De otra parte, ha señalado que se ve que el fútbol está "cada vez más profesionalizado", acerca del impacto de la materia jurídica en el fútbol. "A todos los organismos relacionados con el fútbol les interesa que haya convenios colectivos o contratos laborales que cubran bien al jugador; en general sí que se está viendo un claro desarrollo", ha concluido el letrado.