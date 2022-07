Garamendi (CEOE): "Si alguien se está beneficiando de la inflación es el propio Estado"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Garamendi ha subrayado que el Estado ha elevado su recaudación en 20.000 millones de euros por el repunte de la inflación, cifra que el dirigente empresarial considera que podría llegar hasta los 30.000 millones de euros.

"Buscando culpables donde no los hay, el Gobierno se equivoca. Si hay que buscar a alguien que se esté beneficiando de la inflación es el propio Estado", ha respondido el líder de la CEOE al ser preguntado por los impuestos a la banca y a las energéticas anunciados por el presidente, Pedro Sánchez, en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Nación.

Garamendi ha recordado que esa mayor recaudación "también sale de los ahorros de las familias y de la gente de la calle" y ha reprochado al Ejecutivo que "quiera sacar más", sin plantearse medidas de eficiencia en todas las administraciones públicas, como la reducción de trabas y solapamientos burocráticos, que podrían implicar un ahorro de 60.000 millones de euros.

El dirigente empresarial ha señalado además que aunque "se puede hablar" de un pacto de rentas, "todos" deberían implicarse en él. "Esto no consiste en quitar una cosa de aquí y ponerla allí. La única manera de trabajar sobre la inflación es actuar todos juntos, no acusar a alguien y decir que con esto lo arreglo. No estamos arreglando nada en el plano de la inflación con estas medidas", ha señalado Garamendi sobre los nuevos impuestos anunciados por el Ejecutivo.