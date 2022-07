Layda Sansores niega violar Ley Olimpia; advierte que “Alito” Moreno podría filtrar fotos

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, descartó violar la Ley Olimpia tras las declaraciones que emitió el 5 de julio en las que afirmó que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, poseía material comprometedor y fotos de diputadas desnudas; mismas por las que las legisladoras federales del PRI y “Alito” la denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violencia política de género el 12 de julio.

Sansores San Román aseveró que ella contó “una historia y las diputadas hicieron una histeria” por los dichos sobre el presunto material que la gobernadora afirma tener en su poder. “Nada más hice una pequeña recomendación a las diputadas porque en ese material que tengo es preocupante”, aseveró.

Durante la emisión del “Martes del Jaguar”, la mandataria estatal se hizo acompañar del consejero jurídico del gobierno estatal, Juan Alcudia; así como del asesor del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Abraham Mendieta, quienes aseguraron que los dichos de Sansores San Román no violaron el Código Penal Federal ni el del estado de Campeche, en lo que corresponde a la Ley Olimpia.

“Tanto el Código Penal Federal como el Código Penal campechano establece la prohibición, y por ende la comisión de un delito cuando se publique, se comparta, se divulga (sic), se distribuya ¿qué? Audios, videos, imágenes, con contenido que violente la intimidad sexual de una persona mayor de edad” — Juan Alcudia consejero jurídico del gobierno de Campeche.

Alcudia detalló que la conducta de Sansores no “materializa”, ni encuadra en la descripción legal de la comisión del delito. Por su parte, la gobernadora de Campeche enfatizó que al priista se le investiga por corrupción y no por el asunto de las fotos.

«De mi parte pueden tener la seguridad que yo nunca entregaría una foto, porque es un daño de por vida que les haces, a sus familias que son inocentes, en fin, es toda una serie de secuelas, pero si la Fiscalía de veras dijera “Layda entrega las fotografías” como dice Renato (Sales Heredia) “lo que se cuela, se coló”». — Layda Sansores.

Asimismo, afirmó que no difundiría las fotografías y que al que le tienen que exigir no difundirlas es a “Alito”, quien refirió tiende “una trampa maldita” y utiliza a las diputadas del PRI. “No tiene vergüenza, no tiene límites y cuidado, porque él podría difundirlas fotitos”, indicó.

Layda Sansores vs. Ley Olimpia

El conflicto entre Sansores y el dirigente del PRI, adquirió otro matiz luego de que éste y las diputadas federales priistas denunciaran a Sansores por violencia política de género.

Sin embargo, las declaraciones de la gobernadora de Campeche han sido cuestionadas por colectivos feministas e, incluso, por Olimpia Corral, la precursora del conjunto de reformas legislativas conocidas como Ley Olimpia, encaminadas a reconocer y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

Marea Verde emitió un comunicado en el que exigen un alto y castigo a la violencia política contra mujeres que ejerce Sansores, así como la investigación de los posibles delitos que puedan estarse cometiendo a raíz de las declaraciones de la mandataria.

Comunicado Marea Verde sobre declaraciones de Layda Sansores.

Cabe mencionar que tras las declaraciones de Sansores, comenzaron a circular en redes sociales imágenes con material que denosta a algunas de las legisladoras priistas, mismo que compartieron algunos personajes como Alfredo Jalife-Rahme, como señaló en conferencia de prensa el diputado del PRI, Rubén Moreira.

El diputado @rubenmoreiravdz acusa al intelectual Alfredo Jalife-Rahme sobre comentarios ofensivos hacia las diputadas priístas.



"Producto de un machismo retrógrada, pero además de un machismo cobarde"x pic.twitter.com/vQC2EiB3hN — Laura Brugés (@LauraBruges) July 12, 2022

La señora @LaydaSansores no solamente se atribuyó funciones EXCLUSIVAS de la fiscalía al poseer y hablar de material íntimo que NO LE ENVIARON A ELLA, sino que también fomentó el odio y la violencia política de género en contra de la diputadas del PRI

Una prueba de ello es Jalife pic.twitter.com/p0PlZxw6Lo — Gloria Ivonne🤘🏻 (@GlodeJo07) July 11, 2022

Por su parte Corral, llamó en su cuenta de Twitter tanto a Moreno Cárdenas como a Sansores a respetar la lucha que se emprendió hace una década para cambiar en lenguaje sobre la revictimización en espacios digitales, como para que ambos “hagan uso de su poder público” para dañar a las mujeres.

"...Señor @alitomorenoc y señora @LaydaSansores en #LeyOlimpia llevamos casi una década de lucha, incluso en cambiar en lenguaje sobre la revictimizacion de las mujeres en espacios digitales,como para que hoy en día, ustedes hagan uso de su poder público para dañarnos..." pic.twitter.com/ZJ0EvDmNLB — Olimpia (@OlimpiaCMujer) July 9, 2022