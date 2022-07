Biden defiende la importancia de que Israel "esté totalmente integrado en la región"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este jueves la importancia de que Israel "esté totalmente integrado en la región", después de una reunión con el primer ministro israelí, Yair Lapid, quien es además ministro de Exteriores, en el marco de una visita oficial al país que inició durante la jornada del miércoles.

"Hemos tenido un buen inicio para una relación larga, si Dios quiere. He hablado de lo importante que es, desde mi persepectiva, que Israel esté totalmente integrado en la región", ha dicho, después de los acuerdos firmados desde 2020 entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Sudán y Marruecos para normalizar sus relaciones diplomáticas.

Asimismo, ha subrayado que "la inmensa mayoría de la población estadounidense, no sólo la Administración, están totalmente entregadas a la seguridad de Israel", mientras que Lapid ha hecho hincapié en que ambos han abordado "la amenaza iraní" y la necesidad de que "no haya un Irán nuclear". "Esto no es sólo una amenaza para Israel, sino para todo el mundo", ha defendido el primer ministro israelí.

Lapid ha apuntado además que ambos han discutido sobre el próximo viaje que realizará Biden a Arabia Saudí, en el marco de su gira regional, y ha incidido en que esta visita es "extremadamente importante para Israel, que intenta construir una coalición más moderada en Oriente Próximo, donde es necesaria desde hace mucho", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Biden inició el miércoles una gira por Oriente Próximo que le llevará por primera vez desde que accedió al cargo a Israel y Cisjordania, donde prevé reiterar su "fuerte apoyo" a la solución de dos estados para lograr la paz entre israelíes y palestinos, y que incluirá además una escala en Arabia Saudí.