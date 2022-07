El Museo del Prado otorga la primera beca de estudios de género a la doctora Ana Baena

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La beca Allen & Overy - Museo del Prado de Estudios de Género está dotada con 38.000 euros y pretende contribuir al mejor conocimiento de las mujeres artistas, del patronazgo femenino o de otros temas afines a los estudios de género que tengan relevancia para la historia cultural y social de la institución

La doctora Ana Baeza Ruiz, según indica El Museo del Prado, es profesora titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Bristol, donde imparte programas sobre artes visuales y patrimonio cultural. A su vez es investigadora asociada en la Universidad de Loughborough en el proyecto 'Feminist Art Making Histories' (FAMH), que tiene como objetivo sacar a la luz historias del arte feminista hasta ahora encubiertas e invisibles, con particular atención por casos del Reino Unido e Irlanda.

Además, ha trabajado como comisaria y pedagoga en el Museum of Domestic Design and Architecture (Universidad de Middlesex), como investigadora en el Victoria and Albert Museum ('Frida Kahlo'), y como co-fundadora del proyecto participativo 'Journals of a Pandemic' (adquirido por el Wellcome Trust como parte de su colección permanente en 2021). En 2017, completó su doctorado en la Universidad de Leeds en colaboración con la National Gallery de Londres.