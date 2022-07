Fernando Torres sigue al mando del Juvenil A: "Para nosotros el Atleti es como la vida"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Muy feliz de continuar en mi casa y de poder repetir en el Juvenil A que ha sido una experiencia maravillosa y aprender de los jugadores, que son los que nos hacen mejorar, crecer como entrenadores, como personas, y volver a crear un grupo de buenos chicos, competitivos, que tengan ese sueño de alcanzar el primer equipo algún día", dice este jueves en una entrevista.

El 'Niño', leyenda como jugador rojiblanco, repite experiencia en la academia de un Atlético que se lleva como forma de vida. "Siempre he pensado que una vez que me retiré y decidí empezar a formarme como entrenador no había sitio mejor que empezar a hacerlo en casa. Simplemente, aportar mi granito de arena, pero sobre todo aprendiendo mucho, con grandes profesionales en todos los departamentos", apunta a los medios del club.

"Para nosotros el Atleti es como la vida. Creyendo en lo que se hace, soñando en que se puede conseguir, no hay nada más parecido a la vida que estar en el Atlético, trabajar en el Atlético, vivirlo en el Atlético porque te va a servir después para afrontar cualquier situación que tengas a nivel personal", añade.

El Juvenil A afrontará el reto de reeditar los éxitos conseguidos la temporada anterior, con el título liguero en el grupo 5 de División de Honor y presentes en la 'Final Four' de la UEFA Youth League. "Muy implicado en colaborar, aprender, exigir para ver a los chicos algún día en el primer equipo, que es el objetivo que tenemos todos", confiesa Torres.

"Intentamos transmitir que la cultura del esfuerzo es lo que te lleva a conseguir los objetivos. Esto va de personas, se han dado cuenta de que cuando son un grupo pueden competir con cualquiera. Esperamos dar con la tecla con esta nueva generación para conseguir los mismos resultados", termina.