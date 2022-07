Fuendetodos comparte una muestra de los grabados que ilustraron los tangos en Buenos Aires del siglo XX

FUENDETODOS (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

Todas las obras pertenecen a una colección privada y han sido cedidas al Consorcio Goya Fuendetodos de la Diputación de Zaragoza (DPZ) para esta exposición pero su propietario ha preferido mantenerse en el anonimato. Las estampas a color han sido realizadas con la técnica de la litografía para convertirse en portadas de las partituras que se editaban en Buenos Aires en esa época.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cihuelo, ha expresado durante la presentación que esta exposición "absolutamente innovadora" ha sido llevada a Fuendetodos porque Francisco de Goya, natal de esta localidad zaragozana, fue un "pionero" de la litografía.

La muestra recoge "la gran eclosión que tuvo el tango a finales del siglo XX", un género musical "disruptivo que rompió las distancias de la pareja de baile marcadas por otros estilos como el vals o la polca", ha explicado Cihuelo.

En este género se mezclan la pasión y la fuerza de la inmigración interna que estaba viviendo Buenos Aires, ha dicho la diputada de Cultura de la DPZ, al mismo tiempo que ha agregado que esta muestra "refleja el dibujo de la música, de las emociones, de los sentimientos y del arraigo que simbolizaba el tango antes de cruzar el Atlántico".

La técnica de la litografía fue una manera visual de poder expresar las partituras y lo que quería decir la música, ha subrayado Ros Cihuelo.

EXCEPCIONAL, SINGULAR Y EXTRAORDINARIA

El gerente del Consorcio Goya Fuendetodos, Ricardo Centellas, ha calificado la exposición como "excepcional, singular y extraordinaria" y que "da voz a una muestra de la obra gráfica no muchas veces vista ni estudiada como son las partituras para piano de tango".

Se han seleccionado las 80 estampas entre una colección de miles de ejemplares que buscaban ser portadas atractivas para que estas partituras fuesen compradas por los músicos de la época, ha explicado Centellas.

TEMÁTICA VARIADA Y SORPRENDENTE

La comisaría de la exposición, Leire Mayendía, ha explicado que la mayoría de los autores de estas ilustraciones no firmaron sus obras, pero se trata de diseños de "mucha calidad y que hicieron un fiel retrato de lo que se vivía en ese momento".

"El paso del tiempo ha otorgado a estas obras una belleza y significado aún mayores gracias a la alianza entre la creación gráfica, musical y el acercamiento a la historia del tango de la denominada Guardia Vieja y de parte de la Guardia Nueva", ha destacado Mayendía.

Las imágenes creadas como interpretación de esta música dibujan más que una melodía, son un reflejo del ambiente que existía en torno a este género que estaba lleno de "historias de seducción, excentricidad, picardía, supervivencia, nostalgia, marginalidad y también, fiesta", ha agregado.

En este sentido, la comisaría ha confesado que durante el proceso de selección se sorprendió con la variedad de temas que reflejan estas portadas. Algunas de ellas ilustran los temas clásicos del tango como son el amor, el desamor, la traición, la patria o la figura de la madre, pero también había otros más "insólitos" como las carreras de caballos, que eran muy populares en Argentina, o la vida criolla.

También hay tangos dedicados a temas médicos y de salud, a la gripe española o a los cirujanos, "temas muy extraños pero que me ha resultado muy bonito descubrirlos a la hora de entender el tango", ha apuntado Leire Mayendía.

SIN FECHA

Además, estas portadas no cuentan con una fecha de impresión solo aparece el número de serie, pero se corresponden con las primeras tres décadas del siglo XX, no hay ninguna de años anteriores porque aunque existía el tango, no se comercializaba y se transmitía de forma oral, ha señalado la comisaría.

Por este motivo la exposición se ha agrupado en torno a temática e vez de tratar de seguir un orden cronológico. Las ilustraciones se corresponden con las últimas décadas de litografía, ya que posteriormente se recurrió a las rotativas como forma de abaratar los costes, ha puntualizado Mayendía.

SOBRE LA LITOGRAFÍA

La litografía es una técnica de grabado consiste en estampar un diseño que previamente se ha realizado sobre una piedra calcárea con lápiz , y que posteriormente se le aplica una tinta especial que solo se adhiere en aquellas zonas que han sido tratadas anteriormente.

Desde su descubrimiento en 1976 por Alois Senefelder, este proceso comenzó su andadura como un método artesanal de reproducción de la mano de la partitura musical.

No obstante, Francisco de Goya fue un pionero de esta técnica y la introdujo en España. Aprendió sobre ella en Madrid y después la desarrolló más extensamente en Burdeos, ha explicado el gerente del Consorcio Goya Fuendetodos, Ricardo Centellas.

En su desarrollo posterior, la litografía estuvo muy ligada a la Ilustración literaria y, a finales del siglo XIX, también fue utilizada para la difusión de contenido político y social

DINAMIZAR EL TERRITORIO

Por su parte, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, ha agradecido a la institucional provincial la organización de esta muestra que se suma a "la amplia oferta cultural" que se está desarrollando en el municipio.

"Este tipo de actos promueven el crecimiento del turismo en Fuendetodos", ha recalcado Salueña agregando que la llegada de nuevos visitantes ha servido para impulsar la actividad económica de la localidad que próximamente inaugurará nuevas infraestructuras tanto de iniciativa privada como pública.

FECHAS Y HORARIOS

La exposición 'Atriles de tango. La litografía a través de la música' estará abierta al público desde este jueves y hasta el próximo 25 de diciembre en la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos.

El horario de apertura es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, mientras que los lunes, la sala permanecerá cerrada.