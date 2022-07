Marcao: "Estoy en el mejor momento de mi carrera, quiero ir a la selección y por eso elegí al Sevilla"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Estoy en el mejor momento de mi carrera, creo, he jugado en Europa, tengo más experiencia y madurez y estoy preparado para nuevos desafíos. Quiero ganar todos los partidos y competir al 100% y uno de mis objetivos es ir a la selección, por eso elegí también al Sevilla", aseguró Marcao a los medios del club.

El defensa brasileño se mostró muy contento con el nuevo paso adelante su carrera, tras jugar tres temporadas y media en el Galatasaray. "Me gusta mucho cómo se juega en España y hace mucho vi al Sevilla jugar y me gustaba mucho. Cuando llegó la oferta no me lo pensé dos veces para elegir esta propuesta. Soy muy competitivo y creo que a la afición le va a gustar mi tipo de juego", declaró.

Marcao comentó que "para tener éxito hay que defender bien", destacándolo como una clave del éxito. "Me gusta mucho la exigencia. Para mí es de lo más importante del fútbol, por eso escogí el Sevilla y quería estar aquí. Quiero dejar mi marca aquí y para eso tengo que ser campeón, tengo que levantar trofeos con el club", completó.

"QUIERO HACER HISTORIA AQUÍ, ESTOY MUY MOTIVADO"

"Vamos a jugar también la Champions, la mejor competición que hay de clubes y queremos estar hasta el final ahí. Estoy muy feliz por estar en un club como el Sevilla, un club victorioso. Quiero hacer historia aquí y estoy muy motivado. Me han recibido muy bien los compañeros, conocía a Fernando de jugar con él seis meses y con los demás ha sido muy fácil también", sentenció el brasileño.

Marcao coincidió en Galatasaray con su compatriota Fernando Reges, con quien volverá a compartir vestuario. "Fernando me había contado que los compañeros son muy alegres y muy fáciles de entender, así que estoy muy feliz también por esa parte", declaró.

"La adaptación es importante pero con todo esto para mí está siendo muy fácil. Con el míster tengo mucho tiempo para hablar e ir viendo cómo quiere las cosas. Me gusta mucho cómo se conforma entrenando, hablando con los jugadores y teniendo confianza en ellos", destacó Marcao.

"VOY A COMPETIR SIEMPRE AL MÁS ALTO NIVEL"

El central habló también sobre Diego Carlos, a quien llega para sustituir. "Diego Carlos hizo su historia como un gran jugador. Yo he llegado ahora para hacer la mía en el Sevilla FC. Van a ver un jugador que va a luchar con sus compañeros todo el tiempo, cada segundo, cada metro", afirmó.

Marcao también se definió como jugador, explicando cómo puede encajar en el esquema sevillista. "Voy a competir siempre al más alto nivel. Creo que mis dos puntos fuertes son la salida del balón y el marcaje al contrario. Puedo jugar en los dos lados del central, pero mejor en la lado izquierdo y alguna vez también he jugado por delante de la defensa, aunque ahí está Fernando, no creo que pueda", dijo entre risas el brasileño, que añadió que aprendió "muchísimo de él en Turquía".

"A la afición le digo que estoy muy feliz y deseando que me presenten junto a ellos. Que voy a luchar cada día por el Sevilla y que no veo el momento de estar jugando en el estadio y de dar el rendimiento que este club merece", concluyó.