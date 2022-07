Ciencia.-El icónico Velo de Orión parece quebrarse

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Dentro de la Nebulosa de Orión hay un conjunto masivo de estrellas conocidas como las estrellas del Trapecio. Los vientos de las estrellas del Trapecio soplan una burbuja de polvo y gas en el área frente a ellas, llamada Velo de Orión. La mayor parte del Velo de Orión es escaso, y la mayor parte de su gas se encuentra en la pared de la burbuja.

El muro, o caparazón del Velo de Orión, tiene un grosor de un año luz y se está expandiendo hacia nosotros, y las observaciones recientes del instrumento GREAT (German REceiver for Astronomy at Terahertz Frequencies) de SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) han identificado algunas características inesperadas en él.

"La burbuja, con un diámetro de aproximadamente siete años luz, debería ser una estructura casi esférica, pero encontramos una protuberancia en su parte noroeste", dijo Ümit Kavak, investigador postdoctoral en SOFIA con sede en el Centro de Investigación Ames de la NASA, autor principal de un artículo reciente en Astronomy & Astrophysics que describe los estudios.

Las observaciones de SOFIA muestran la emisión de carbono ionizado en esta protuberancia, que Kavak usó para determinar su tamaño, estructura y cómo se está expandiendo, con la esperanza de descubrir sus orígenes y su futuro.

Con forma de "U" acostada de lado, la protuberancia se extiende mucho más allá del caparazón del Velo de Orión. Es un lugar probable para que el caparazón se perfore, y la parte superior en forma de chimenea de la protuberancia parece implicar que ya lo ha hecho.

"Cuando rompes el caparazón del Velo, efectivamente comienzas a remover una sopa cósmica de gas y polvo al agregar turbulencia", dijo Kavak.

"Esta no es la sopa más apetecible, pero es una de las formas de formar nuevas estrellas o limitar la futura formación de estrellas", agregó Alexander Tielens, investigador de la Universidad de Leiden y coautor del artículo.

Esta turbulencia afecta la densidad, la temperatura y la química de su región circundante, lo que en última instancia puede conducir a la creación o destrucción de sitios de formación estelar.

El grupo también identificó una segunda protuberancia más débil, que planean investigar más a fondo en una publicación futura. Juntas, estas protuberancias afectan toda la morfología de la Nebulosa de Orión.