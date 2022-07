Plantea Sheinbaum eliminar exámenes de admisión a preparatoria y universidad

Garantizar para todos los estudiantes un lugar en la preparatoria y universidad sin el requisito de aprobar un examen, es el planteamiento de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su mensaje en el Encuentro Nacional de Zonas Metropolitanas que se llevó a cabo este viernes en la capital del país, la mandataria local manifestó que no debería existir el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) para el ingreso a un plantel escolar.

“Yo pienso por ejemplo que el examen del Comipems no debería existir, cualquier joven que salga de la secundaria debería tener derecho a una preparatoria que quede cerca de su casa, no tendrían por que pasar un examen de admisión”

Este, dijo es un reto pendiente que incluso ya ha tratado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha coincidido en que esto es indispensable de desarrollar.

Sheinbaum Pardo consideró también que lo mismo debería aplicarse para el ingreso a algunas universidades.

“Cualquier joven que sale de la prepa tiene derecho a un lugar en la universidad. Si no atendemos la educación y no atendemos servicios públicos que en realidad son grandes derechos no alcanzaremos a eliminar grandes desigualdades y atender aquellos que más lo necesitan”

— - acotó.