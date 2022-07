Israel acepta la cesión de dos islas ubicadas en el mar Rojo de Egipto a Arabia Saudí

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Israel ha acordado con los saudíes que éstos puedan tomar el control total de las isla Tiran y Sanafir, que es una zona desmilitarizada desde que Egipto e Israel firmaron el tratado de paz de 1979 negociado con la ayuda del entonces presidente Jimmy Carter, según ha informado el portal Axios.

El acuerdo por estas dos islas, que gozan de una posición estratégica en el Golfo de Aqaba --donde Israel y Jordania tienen puertos importantes--, controlan el estrecho de Tirán, el único paso de agua de Israel desde Eilat al mar abierto. De este modo, se allanaría el camino para que Israel y Arabia Saudí normalicen sus relaciones.

Como parte del acuerdo, Arabia Saudí se comprometerá con Estados Unidos a adherirse a los compromisos del acuerdo de paz entre Israel y Egipto de 1979, principalmente manteniendo la libertad de navegación en el estrecho de Tirán para los barcos israelíes, como informó anteriormente el citado medio.

Según ha recordado el diario 'The Times of Israel', los barcos de la Armada de Israel utilizan la vía fluvial para llegar a mar abierto, donde realizan ejercicios navales que no son posibles en los estrechos confines del Golfo de Aqaba.

Por otra parte, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí (GACA) ha anunciado a última hora del viernes que había decidido permitir que "todas las compañías aéreas que cumplan con los requisitos de la autoridad" vuelen en el espacio aéreo del país, permitiendo a las aerolíneas israelíes sobrevolar su territorio.

"En el marco del interés del Reino de Arabia Saudí por cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio de Chicago de 1944 (..) anuncia la decisión de abrir el espacio aéreo del Reino para todas las compañías aéreas que cumplan con los requisitos de la Autoridad para sobrevolar", expresa un comunicado GACA en un comunicado recogido por 'The Jerusalem Post'.

La Administración Biden se ha congratulado por "la histórica decisión" de los líderes de Arabia Saudí, y ha asegurado que "es el resultado de la diplomacia persistente y de principios" del presidente estadounidense.

"Esta decisión allana el camino para una región del Oriente Medio más integrada, estable y segura, que es vital para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y el pueblo estadounidense, y para la seguridad y la prosperidad de Israel", ha expresado la Casa Blanca en un comunicado.