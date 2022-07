Laporta: "No es cierto que estemos obligados a vender a De Jong"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró durante la presentación de Raphinha como nuevo jugador blaugrana que el neerlandes Frenkie De Jong viajará a la gira del conjunto azulgrana por Estados Unidos y negó que estén obligados a vender al jugador.

"No es cierto que el club esté obligado a vender al jugador. Tengo entendido que sí que viaja a la gira, esto lo decide Xavi", aseguró Laporta en la presentación del extremo brasileño Raphinha como nuevo jugador del Barça.

En esta línea, el director deportivo Mateu Alemany reconoció que el neerlandes es un jugador "muy importante" y que cuentan "completamente" con él, aunque el 'fair play' "les obliga" a que se produzcan salidas de "algunos u otros".

Sobre las negociaciones con el delantero polaco Robert Lewandowski, el máximo mandatario de la entidad catalana insistió en el "respeto absoluto" para el Bayern de Múnich. "No comentaré nada más, estamos en un momento importante para el club", matizó.

Ante la insistencia de los periodistas, Laporta afirmó que el conjunto alemán todavía no ha respondido la oferta que presentó el Barça y que, de momento, los aficionados pueden imaginarse a Raphinha en banda asistiendo a otros jugadores que no sean el polaco, pero "la imaginación es libre".

"Sobre los jugadores que tienen contrato en vigor con otros equipos hemos hecho nuestra faena, que es ponernos en contacto con el club, pero por respeto al Bayern no podemos entrar en 'triquiñuelas'", dijo.

El presidente bromeó sobre el idioma polaco y brasileño, este último al que le gusta escuchar y que ha estado presente durante varias etapas del vestuario azulgrana. "El portugués y brasileño suenan bien y lo he ido hablar durante muchos años. A los catalanes nos llaman polacos, pero no quiero que se malinterprete la respuesta. Aunque me gusta mucho no hablo su idioma, es muy complicado", zanjó.

MATEU ALEMANY: "DEMBÉLÉ HA PRIORIZADO SUS GANAS DE QUEDARSE"

Por su parte, el director de fútbol blaugrana, Mateu Alemany, se refirió al nuevo contrato del francés Ousmane Dembélé hasta 2024, con una cláusula de 100 millones. "En el aspecto deportivo nunca había duda, otra cosa es la gran diferencia entre la valoración de sus agentes respecto a la extensión del contrato, con su salario, y lo que entendíamos nosotros sobre su estatus importante en la plantilla, pero adecuada a la nueva política salarial", añadió.

"Nos ha costado ocho meses llegar a un acuerdo. Hemos tenido la suerte de que el jugador ha priorizado sus ganas de quedarse y el aspecto deportivo. Ahora está bien pagado y dentro de los parámetros del club", afirmó.

Sobre la salida de algunos jugadores con contrato en vigor, Alemany aseguró que la lista de los futbolistas que viajan a Estados Unidos en pretemporada depende de Xavi, pero hay casos específicos donde lo "lógico" es que se queden esperando una salida.

"No se contempla la rescisión de contrato porque no es la vía que nos gustaría cumplir. Además, no nos da el 'Fair Play', por lo que no nos serviría y no está en nuestro plan", concluyó.