Netflix presenta 'Alma', un thriller juvenil sobrenatural que "no tiene nada que ver con 'Élite' o 'Stranger Things'"

"La profundidad y el viaje emocional que hacen los personajes la hace diferente", defiende en una entrevista concedida a Europa Press Mireia Oriol ('Las del hockey'), que encarna a la protagonista que da nombre a una serie que vuelve a poner en valor el nivel de la producción española. "Antes España buscaba referentes y ahora somos nosotros los que los creamos", reflexiona.

En nueve episodios de cincuenta minutos cada uno, el nuevo thriller de Netflix sigue la historia de Alma, una adolescente sin recuerdos después de haber sobrevivido a un brutal accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros. De regreso a su hogar tras una tormentosa recuperación, la joven amnésica tendrá que recomponer las piezas del puzle de su pasado para redescubrir quién es y dar una explicación al incidente que cambió su vida mientras es víctima de un severo trauma que le provoca terrores nocturnos y visiones indescifrables.

"A la sociedad le gusta emocionarse con lo que ve, que te provoque cosas. Todos tenemos algo que ponemos en la televisión de fondo para evadirnos, pero esta serie no te deja hacer eso", sostiene Javier Morgade ('El nudo'), que además añade que el terror y las emociones fuertes de 'Alma' la hacen diferente de otros productos audiovisuales: "Todo lo que parece que va a dar miedo se convierte en algo que reconforta".

En esta línea, Sánchez, que también dirige la ficción junto con Kike Maíllo ('Eva'), apunta que "'Alma' no tiene nada que ver con 'Élite' o 'Stranger Things'". "Siendo una serie con muchos elementos fantásticos, tiene un profundo anclaje emocional en lo real. No hay muchas series que rasquen debajo de la piel de los personajes al nivel que lo hacemos nosotros", señala.

Y es que, pese al contenido sobrenatural, 'Alma' parte de una experiencia personal de Sánchez, que hace 16 años sufrió un accidente "del que salió vivo de milagro". El ganador del Goya en 2008 a mejor guion original por 'El orfanato' se enfrentó a una dura rehabilitación tras toparse con una placa de hielo en la carretera y caer a la vía de un tren a 12 metros de altura.

EL "TERROR EMOCIONAL" COMO VÍA DE ESCAPE

Ahora, esta tragedia personal es la semilla del proyecto "en el que más cosas suyas ha dejado nunca": "El terror nos ayuda a conocernos. El que a mí me interesa es el que habla de cosas más profundas y no se queda en la superficie. Fuera, el terror español está muy bien valorado y puede que sea precisamente por ese componente emocional no tan habitual en otras cinematografías".

Bajo este término de "terror emocional" también describe la serie Pol Monen ('¿A quién te llevarías a una isla desierta?'), que incide en que "el terror fingido y sobrenatural es un vehículo para hablar de otras cosas" como los abusos sexuales, la amistad, la identidad, la salud mental, la pérdida, el trauma o el duelo. Por su parte, Álex Villazán ('Caronte') puntualiza que "la sociedad necesita agarrarse a historias y a personajes con los que poder identificarse para tener una vía de escape".

Además de Oriol, Morgade, Monen y Villazán, el elenco coral de 'Alma' se completa con los jóvenes intérpretes Claudia Roset ('Skam'), Nil Cardoner ('Las del hockey'), María Caballero ('El ministerio del tiempo') y Milena Smit ('Madres paralelas'). Completan el reparto Elena Irureta, Marta Belaustegui, Josean Bengoetxea, Cándido Uranga, Katia Borlado, Ximena Vera, Celia Sastre, Laura Ubach, Raúl Tejón y Alejandro Serrano. En la escritura del guion, Teresa de Rosendo y Paul Pen acompañan de Sánchez.