Pilar Palomero, Fernando Franco y Jaime Rosales, a concurso en San Sebastián en un "año único" para el cine español

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No habíamos tenido un año así, con una presencia española tan fuerte en los festivales internacionales. De verdad que no recuerdo un año así", ha señalado el director del Festival, José Luis Rebordinos, quien además ha alentado a aprovechar esta ola para ir a los cines. "Si hoy no volvemos a las salas, nos arrepentiremos en los próximos años", ha señalado durante la presentación en la Academia de Cine.

Estos títulos de la sección oficial se verán acompañados por otros, bien fuera de concurso, bien en otras secciones. Por ejemplo, la nueva cinta de Alberto Rodríguez, 'Modelo 77', que servirá de apertura del certamen, o en la sección 'Perlas' --que recoge películas de otros festivales-- con 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta; 'As Bestas', de Rodrigo Sorogoyen y 'Los renglones torcidos de dios', de Oriol Paulo, que pondrá el broche.

En la sección Zabaltegi/Tabakalera se han incluido títulos como 'El agua', de Elena López Riera o 'Cerdita', de Carlota Pereda, mientras que en Zinemira se proyectará el cortometraje 'Cuerdas'. En Nuevos Directores estará 'A los libros y a las mujeres canto', de María Elorza --y Rebordinos ha adelantado que se incorporará una segunda película--.

En el Velódromo se programará 'Rainbow', la nueva película de Paco León; la segunda parte de la cinta de animación de Fermin Muguruza, 'Black is Beltza' y 'Sintiéndolo mucho', la película documental del cineasta Fernando León de Aranoa tras trece años acompañando a Joaquín Sabina dentro y fuera de los escenarios.

Por último, habrá otros dos estrenos: la serie 'Apagón' con varios directores al frente--repiten Lacuesta, Sorogoyen y Rodríguez-- y el documental 'El techo amarillo', de Isabel Coixet, sobre los abusos sexuales en el Aula de Teatre de Lleida.

El director y guionista canadiense David Cronenberg y la actriz francesa Juliette Binoche recibirán los Premios Donostia de la 70ª edición del Festival de Sebastián, que se celebrará del próximo viernes 16 de septiembre al 24 de septiembre. Además, Penélope Cruz recogerá el Premio Nacional de Cinematografía durante el transcurso del certamen.