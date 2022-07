Samuel Lino: "Esta temporada veremos mejor la calidad del Atlético"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Hay jugadores que marcan la diferencia en todas las posiciones, esta temporada podremos ver mejor la calidad del equipo y ver lo que podemos hacer desde el principio de la temporada, para ver cómo podemos empezar de la mejor manera posible", declaró en su presentación oficial como jugador del Atlético de Madrid.

Samuel Lino, que aterriza en el club del Wanda Metropolitano desde el Gil Vicente portugués, empezó la pretemporada junto al resto de sus compañeros, los que dice que son "grandes jugadores" y de los que va "a aprender mucho".

Sobre sus posibilidades en el equipo, el extremo promete trabajar para quedarse en la plantilla con un papel importante. "Voy a responder con mucho trabajo, con mucho esfuerzo en el campo, es la única forma que tengo de convencer al entrenador y al cuerpo técnico de que tengo que estar entre los once jugadores", aseguró.

El de Santo Andrés, de 22 años, explicó su primer contacto con Simeone, aunque todavía no han podido conversar largo y tendido. "Me presenté a él, no hemos tenido una conversación muy específica, pero vamos a tener tiempo para conocernos y seguro que voy a aprender mucho y crecer en el Atlético", comentó.

"VI QUE ERA UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA MÍ"

Se define a sí mismo como un jugador "muy rápido" al que le gusta mucho "regatear, estar en las bandas, divertirse y ser feliz en el campo". "La verdad es que no tengo ningún secreto, soy así como todos los brasileños y me encanta darle al balón, me siento muy bien en el campo", añadió.

"Cuando supe que el Atlético estaba interesado en mí me hizo muy feliz, hablé con mi familia, con mi mujer, con la gente que me rodea y vi que era una gran oportunidad estar aquí con vosotros. Después de pensarlo mucho tiempo, hablé con todo el mundo, a ellos les gustó mi interés por el Atlético de Madrid y por eso intentamos cerrarlo", relató.

Lino reconoció que llegar al Metropolitano es "una sensación muy buena", y que está "muy feliz de estar en el Atlético", donde ha firmado para las próximas cinco temporadas. En la última temporada anotó 11 goles y repartió cinco asistencias en la liga portuguesa con el Gil Vicente.

ENRIQUE CEREZO: "LA APUESTA POR LINO ES DECIDIDA"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, acompañó al futbolista en la presentación y alabó su desempeño en los últimos años en el Gil Vicente. "Se ha convertido en un referente ofensivo de su equipo y de la liga portuguesa. La apuesta del Atlético de Madrid por este jugador es decidida", aseguró.

Cerezo definió a Lino como "un jugador polivalente, con experiencia en el fútbol europeo y una gran proyección". El jugador, que llega a reforzar las bandas del equipo de Simeone es para su presidente "un prometedor y joven futbolista brasileño".