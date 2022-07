Vilda: "No pienso en no ganar mañana a Dinamarca"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No me he puesto en el escenario de no ganar mañana, me he puesto en el escenario de pasar a cuartos", declaró en rueda de prensa. "No pienso más allá del partido de mañana. Todo eso sería energía que nos resta para el objetivo. Hay que poner toda la carne en el asador para la final que jugamos mañana", añadió.

En este sentido, avisó que no especularán con un hipotético empate que también les daría el billete a las eliminatorias. "Si sales a empatar o a especular con el resultado seguramente saldrá mal. España sale a ganar los partidos, el de mañana es una final que también queremos ganar, y estamos convencidos de que podemos ganar", expresó.

Además, el preparador madrileño avisó que mantendrán su esencia ante las danesas. "España es España. Independientemente de las jugadoras que jueguen, vamos a mostrar nuestra mejor cara, una mejor cara de la mostrada en anteriores partidos. Tenemos un margen para mejorar y lo necesitamos para ganar a Dinamarca. Hemos hecho hincapié en recuperar a las jugadoras después de dos partidos muy intensos y en el entrenamiento en pizarra. Son pequeños matices para encontrar soluciones", subrayó. "Nuestro juego es reconocible, y mañana quiero que se vea una España reconocible", recalcó.

Por otra parte, Vilda aseguró que han trabajado para corregir los titubeantes primeros minutos ante Finlandia y Alemania, que les hicieron encajar en el minuto 1 y el 3, respectivamente. "Hemos incidido en cómo se pueden solventar y en tener la máxima seguridad en los primeros minutos. Pienso que han sido errores puntuales que se pueden resolver con facilidad. Muy pocas veces nos había pasado empezar un partido con gol en contra por un error puntual. Mañana saldrán mentalizadas y con mucha ilusión de ganar", manifestó.

Sobre su rival de este sábado, advirtió de que es "una selección con jugadoras con experiencia". "Destacamos su carácter competitivo, muchos partidos los ha ganado en los últimos minutos y ha creado muchas ocasiones. Lo van a competir hasta el final y no nos podemos confiar en ningún momento. Sus dos jugadoras diferenciales, sobre todo Harder, sabemos lo que pueden generar en cualquier momento. Nadine, con su calidad y su experiencia, te puede hacer gol. Es un equipo que domina el juego directo, pero que puede hacer transiciones e iniciar en corto y hacer un juego combinativo. Tiene un gran nivel", analizó.

"Pensamos que en saque de meta nos van a presionar alto, tienen bastante bien interiorizado el bloque medio y son una selección que si tiene que defender más abajo se siente cómoda porque en cualquier momento, con sus jugadoras veloces de arriba, te pueden crear peligro. Ellas tienen necesidad de ganar y si el resultado es adverso tendrán que exponerse más e ir al ataque", prosiguió.

En otro orden de cosas, el seleccionador español avisó de que no pueden confiarse por el 3-0 que 'la Roja' le endosó a Dinamarca en un amistoso el pasado año en Alcorcón. "Es algo que tenemos presente. Ahora no están jugando de la misma manera, el contexto es diferente. En Alcorcón hacía un calor terrorífico y era un amistoso; ahora es una final en una fase final", expuso.

"Muchos de los rivales cambian cuando se van a enfrentar a España. Preparamos a las jugadoras para que estén preparadas para cualquier situación. Equipos que son más ofensivos acaban en bloque bajo, equipos que presionan algo están en una zona más intermedia... Tengo jugadoras inteligentes que saben adaptarse a lo que tienen enfrente, que saben encontrar los espacios", continuó.

Por último, en cuanto a las jugadoras, explicó que están "todas disponibles" y que solo están pendientes de cómo entrena Laia Aleixandri. "Después de una prueba de resonancia magnética, Laia estará disponible para entrenar esta tarde. Primero hará un entrenamiento adaptado, pero luego entrenará con el grupo si va todo bien", concluyó.