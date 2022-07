Papa El sacerdote aragonés Ernesto Brotons, nombrado obispo de Plasencia

ZARAGOZA, 16 (EUROPA PRESS)

Monseñor Escribano ha señalado que el nombramiento de este sacerdote zaragozano es "una noticia muy grata y una alegría muy grande que un hijo de nuestra iglesia sea designado por el Papa Francisco para llevar a cabo este servicio en una iglesia hermana".

Asimismo, el arzobispo ha subrayado que Ernesto Brotons ocupa un lugar muy relevante como director del Creta, "con lo que eso significa para nuestra diócesis". "Es una figura muy importante en nuestra iglesia en todos los ordenes", ha agregado.

El obispo electo, presente también en la rueda de prensa, ha agradecido al Papa su nombramiento, y ha trasladado su solidaridad a los afectados por los incendios de Extremadura.

La Diócesis de Plasencia pertenece a la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Ernesto Brotons ha aclarado que su intención es contactar con la que será su nueva diócesis "lo antes posible", "porque soy muy nuevo en esa tierra y la tengo que conocer. Quiero estar muy presente y muy al tanto".

Todavía no se conoce la fecha de su ordenación como obispo, pero sería hacia finales del mes de septiembre o principios de octubre, ha avanzado.

PALABRAS PARA LA DIÓCESIS DE PLASENCIA

Ernesto Brotons se ha dirigido a la que será su nueva diócesis en los siguientes términos: "No nos conocemos, pero he empezado a quereros y a querer a esta iglesia y a esta tierra extremeña y salmantina de la que ya me siento parte y espero conocer bien y servir lo mejor que sepa y pueda. Desde el primer momento he rezado y rezo por vosotros".

Por otro lado, ha señalado que la realidad de Extremadura y Castilla y León "tiene rasgos en común con mi Aragón natal". Brotons ha recordado que sus primeros pasos como sacerdote le llevaron al mundo rural, en concreto a la zona de Campo Romanos. "Fueron años muy felices que espero que me ayuden a sintonizar con los gozos, esperanzas y fatigas de la gente de los pueblos de esta tierra que me adopta".

Además, Brotons ha reconocido en declaraciones a Europa Press que tuvo noticia del nombramiento el pasado 28 de junio, y lo recibió con una mezcla de "alegría y susto". Ha agradecido la "confianza inmerecida" que ha depositado en su persona el Papa Francisco: "Se me ha elegido para servir y en esta clave lo asumo. Ahora me debo a esta gente".

También ha explicado que han sido años ilusionantes al frente del Creta, "de mucho trabajo", y en los que el centro ha crecido. En la actualidad, "tenemos capacidad de dar formación y un servicio importante a la Iglesia y a la sociedad, así como de ofrecer claves para interpretar la vida que pueden contribuir a una sociedad más justa y más fraterna".

"Me quedo con los rostros porque creo que lo mas importante de las instituciones son las personas", recordando a sus compañeros, alumnos, profesores y al personal no docente.

Ha mostrado su agradecimiento y gratitud a su antecesor en el Obispado de Plasencia, José Luis Retana y al actual administrador Apostólico y obispo emérito de Albacete, Ciriaco Benavente, "pastores buenos y solícitos" que han velado por los miembros de la Diócesis de Plasencia.

ERNESTO BROTONS

Ernesto Jesús Brotóns Tena nació en Zaragoza el 20 de febrero de 1968 y su vocación está vinculada a la parroquia de San Lorenzo Mártir de la capital aragonesa.

Después de cursar la EGB con los marianistas, ingresó en el Seminario Menor, con 14 años. Formado en el Seminario Mayor de Zaragoza, realizó los estudios eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (Creta), de 1986 a 1992. Tras la etapa pastoral en La Almunia de Doña Godina, fue ordenado sacerdote el 2 de octubre de 1993.

Su primer destino pastoral fue en el mundo rural, en la comarca del Campo Romanos (Zaragoza), como administrador parroquial (1993) y párroco (1994) de Cerveruela, Torralbilla, Langa del Castillo, Mainar, Villarreal de Huerva, Romanos, Lechón, Anento y Fombuena.

En 1997 comenzó sus estudios en Teología dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo la Licenciatura en 1999 y el Doctorado en Teología en 2002, con una tesis titulada 'Felicidad y Trinidad a la luz del De Trinitate de san Agustín'. Durante su etapa en Salamanca colaboró pastoralmente como capellán de la Residencia universitaria regida por las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús.

Desde su regreso a Zaragoza en 2002 ha ejercido distintos servicios pastorales, entre otros: Consiliario adjunto (2002-2004) y consiliario de Pastoral Juvenil (2004-2008); párroco de 'El Buen Pastor' (2003-2017); consiliario de la Fundación Canónica 'El Buen Pastor' (2008-2017) y profesor del colegio diocesano regido por esta (2004-2017); arcipreste del arciprestazgo Torrero-La Paz (2015-2017) y colaborador parroquial de 'La Presentación de la Virgen' (2017-2022).

Igualmente ha sido miembro del Consejo Presbiteral (2011-2022), del Colegio de Consultores (2016-2022) y del Consejo Diocesano de Pastoral (2004-2008, 2011-2022).

En el ámbito académico ha ejercido desde 2002 como profesor de Filosofía de la Religión y de diversas materias de Teología sistemática en el Creta (2002-2022) y en el ISCR 'Nuestra Señora del Pilar' (2016-2022); también ha sido subdirector (2009-2011) y director del Creta (2011-2022), dirigiendo, a su vez, el citado Instituto desde 2017.