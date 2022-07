El presidente de Perú cuestiona a los medios de comunicación y el uso de las encuestas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así, ha asegurado que no cree en los sondeos de opinión ni en los periódicos y ha expresado que "ha llegado el momento de quitarle la mamadera a esos zánganos políticos tradicionales para darle al pueblo" y los ha acusado de pensar "cuál va a ser el titular para atacar al Gobierno".

"¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en la prensa? ¿Ustedes creen en esos periódicos? Ha llegado el momento de creer en el mismo pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo, duela a quien le duela", ha manifestado, según informaciones del diario 'El Comercio'.

Castillo ha criticado los ataques que han recibido sus familiares, una alusión a su sobrina Yenifer Paredes, que se enfrenta a una investigación preliminar por el presunto delito de tráfico de influencias.

En este sentido, ha insistido en que en once meses no han hallado pruebas en su contra y ha recalcado que el Gobierno busca "fortalecer la democracia". "Nosotros hemos pasado por luchas más cruentas, donde hemos seguido batallando con campesinos, con obreros, con maestros, con transportistas pidiendo reivindicaciones... Y algunos piensan que acá vamos a doblegar a pesar que se meten con todo, con tus hijos, con tus padres, con tu familia", ha subrayado.

"Once meses y no encuentran una sola prueba, y me dan vergüenza esas voces corrosivas que maquinan maquiavélicamente", ha aseverado.