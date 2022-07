Irene Montero: "Esta semana, por fin, va a ser ley definitivamente la Ley del solo sí es sí"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Se va a aprobar esta misma semana en el Senado, por fin va a ser ley definitivamente, la Ley del solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro, que cambia el paradigma de la cultura sexual de nuestro país y nos permite desplegar medidas de lucha contra todas las violencias sexuales y no solo contra la violencia de género", ha avanzado Montero.

Así lo ha transmitido la ministra de Igualdad durante su intervención en la mesa redonda '¿Sirve el feminismo para las crisis?', en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que se celebran en El Escorial.

Tras su paso por el Congreso, la 'Ley del solo sí es sí' llegó al Senado donde fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Igualdad, con el rechazo a los vetos presentados por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) y Vox, dando así un paso más para su aprobación definitiva, que se prevé este martes en el Pleno de la Cámara Alta.

El texto recoge una nueva definición de consentimiento que señala que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Además, reforma el Código penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, entre otras cuestiones y, finalmente, no incluye las medidas relacionadas con la prostitución y la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.

EL FEMINISMO EN EL EJE CENTRAL DEL GOBIERNO

Por otro lado, durante su intervención en los cursos de El Escorial, Irene Montero ha puesto de relieve que, en lo que llevan de legislatura, han conseguido que el feminismo se haya convertido "en el eje central del gobierno de coalición".

"Nunca ha habido en un periodo tan pequeño una concentración tan poderosa de cambio estructural", ha destacado Montero, enumerando algunas de las medidas impulsadas como: la ampliación del Pacto contra la Violencia de Género, que las víctimas de trata sean reconocidas como víctimas de violencia contra las mujeres y puedan acceder a una vivienda o al Ingreso Mínimo Vital sin necesidad de interponer una denuncia; la ley de libertad sexual que se aprueba esta semana en el Senado o la reforma de la ley del aborto.

Asimismo, ha asegurado que los derechos LGTBI también forman parte de la agenda feminista. "Porque todas nos enfrentamos a los mandatos del patriarcado y porque no hay nada más material que el derecho a ser", ha argumentado.

También ha insistido en la importancia de los cuidados y de su Plan Corresponsables porque, según ha advertido, "si las mujeres siguen teniendo pobreza de tiempo, tienen que preparar los desayunos, llevar al colegio a los hijos, ir a trabajar, hacer la compra, limpiar la casa, no puede descansar pero no van al médico porque no tienen tiempo y el fin de semana tienen que ir a cuidar a su suegra o a su padre, es imposible construir igualdad".

Las mujeres, según ha ahondado, "tienen que poder dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro para ir a trabajar pero también si tienen que ir al médico o van a tomar café a la plaza con unas amigas".

Asimismo, ha defendido todos los modelos de familia como "núcleo de afecto" donde las personas pueden ser "felices" y ha criticado a los "adversarios" de la derecha para quienes "la familia es útil en la medida que permite reproducir los roles más estrictos de una manera muy implícita de forma que ni siquiera hay posibilidad de reflexionar sobre las desigualdades".

"Familia puede ser tu amiga del alma desde el instituto, o tu padre y tu madre, o tu madre y tu madre, o tu madre sola, o tu papá y tu papá, o tu papá y tu papá y un amigo de tu papá súper cercano, o tu mamá, tu papá, tu abuela y el marido de la abuela", ha subrayado Montero.