Investigan si el ataque al comunicador Rubén Haro fue por su trabajo periodístico

La Agencia Ministerial del estado de Sonora anunció este domingo 17 de julio que pedirá a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FGR) de la que colabore en la investigación para determinar si un ataque armado contra el periodista Rubén Eduardo Haro, fue debido a su trabajo.

Mediante un comunicado publicado en Twitter, la Fiscalía estatal aseguró que el comunicador resultó ileso, tras recibir disparos de carro a carro, la madrugada del domingo alrededor de las 2:30 horas, cuando éste circulaba sobre Norman E. Bourlang y Obrero Mundial, de la colonia Fundó Legal, otro carro se le emparejó y le dispararon, aunque afortunadamente no resultó lesionado.

“Se dará vista del caso a la #FEADLE, de la @FGR_Sonora a fin de que se analice si se derivó de un atentado a la #LibertadDeExpresion, ya que la persona, quien está fuera de peligro, refirió ser propietario de un portal digital de noticias en #Nogales, #Sonora”.

Por su parte, el periodista Rubén Haro agradeció las muestras de cariño tras darse a conocer su agresión, en la cual no resultó herido.

“Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón; Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé. Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona. Solo me resta esperar confiando en que las autoridades realicen su trabajo y esperando todo vuelva a la normalidad”, fue el mensaje que posteó el periodista a través de su cuenta de facebook oficial.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, al sur de Sonora.

Rubén Haro es director de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública en Nogales y es director del portal Las Noticias de la Red.