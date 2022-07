Restaurante mexicano Quintonil se ubica como uno de los mejores del mundo

El restaurante mexicano Quintonil se colocó como uno de los 10 mejores del mundo, esto de acuerdo con “The World’s 50 Best Restaurants”, listado considerado como los Oscar del mundo gastronómico.

El año pasado el restaurante Quintonil, del chef Jorge Vallejo, se ubicó en la posición 27, pero este año avanzó al lugar nueve.

Además de esto, el restaurante Pujol, del chef Enrique Olvera, que estaba en el sitio nueve, subió hasta la quinta posición.

Los 10 restaurantes mejor evaluados son:

Geranium, Copenhague, Dinamarca

Central, Lima Perú (mejor restaurante de la región de Sudamérica)

Disfrutar, Barcelona, España

Diverxo, Madrid, España

Pujol, CDMX, México (mejor restaurante de la región de Norteamérica)

Asador Etxebarri, España.

A Casa do Porco, São Paulo, Brasil

Lido 84, Gardone Rivieria, Italia

Quintonil, Ciudad de México, México

Le Calandre, Rubano, Italia

¿Quiénes son los chefs Alejandra Flores y Jorge Vallejo?

De acuerdo con su página de internet, el restaurante ubicado en la calle Newton 55, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, es el emblema del proyecto gastronómico dirigido por Alejandra Flores y Jorge Vallejo, para expresar en su menú el sabor de los ingredientes mexicanos bajo una mirada personal.

“Desde 2015, Quintonil ha estado dentro de la lista The 50 Best World’s Restaurants, así como en los Latin America’s 50 Best World’s Restaurants”.

Alejandra Flores es licenciada en Administración de Restaurantes por el Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA), además es maestra en Administración de Empresas Enfocadas en la Hospitalidad, con especialidad en Marketing, en la escuela Les Roches, en Suiza.

También se desempeñó como directora de Operaciones y directora comercial del Grupo Enrique Olvera, hace 10 años, junto con su esposo, Jorge Vallejo, abrió Quintonil.

Jorge Vallejo manifestó que abrió Quintonil “con el interés de desarrollar una culinaria orientada en el conocimiento y tratamiento de los ingredientes de México y las técnicas que los presentan y transforman”.