Rey (AMP) El Rey inaugura la alta velocidad extremeña, un "primer paso" para que el AVE recorra la región

BADAJOZ, 18 (EUROPA PRESS)

Así lo ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el acto inaugural de este tramo que se ha celebrado en Badajoz, tras partir de la estación de Cáceres.

En este viaje inaugural, el Rey Felipe VI y Pedro Sánchez han estado acompañados de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otras autoridades.

Tras una parada en la estación de Mérida, el viaje ha continuado su recorrido hasta Badajoz, donde se ha celebrado el acto inaugural, en el que los intervientes han coincidido en señalar que con este acto no termina la apuesta por las infraestructuras ferroviarias de la región sino que representa el "primer hito" de la alta velocidad en Extremadura.

INAUGURACIÓN MUY ESPECIAL

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha considerado que este acto inaugural es "muy especial" y ha señalado que lo más importante "no es la novedad" que suponen los "primeros" 150 kilómetros de alta velocidad en Extremadura sino el hecho de que es el inicio de un camino para el que "no hay vuelta atrás".

De este modo, ha mostrado el apoyo del Ejecutivo con Extremadura, una región para la que se acabaron los "retrasos injustificados", los "eufemismos" o las "falsas promesas deliberadas" para hablar de la situación del tren de la que el Ejecutivo es "plenamente consciente".

Así, ha dicho que el Gobierno comprende y asume las "enormes carencias" de Extremadura y esta inauguración "no es una forma de disfrazarlas" sino de reconocerlas y la manera de transmitir a la sociedad de que "no hemos parado y no vamos a parar hasta que Extremadura disfrute del mismo servicio de tren que tanto merece y tanto necesita".

Para Sánchez, la puesta en servicio de la línea inaugurada este lunes y que entrará en funcionamiento este martes, traerá consigo una reducción en tiempos de viaje y más seguridad y fiabilidad, con nuevos trenes con nuevos servicios.

También, y en relación a la bonificación en los cercanías y media distancia, que entrarán en vigor en septiembre, ha dicho que los usuarios extremeños podrán circular de forma gratuita hasta el final de 2022 y también serán gratis un 30 por ciento de las plazas de los nuevos servicios diarios de los Alvia e Intercity.

PERSPECTIVA DE FUTURO

Por otra parte, ha remarcado que la obra de este tramo se ha realizado con "perspectiva de futuro" y con herramientas para garantizar "gradualmente" la consecución del objetivo final que no es otro que el AVE "recorra tierras extremeñas en el menor plazo de tiempo posible".

Por eso, la línea cuenta con traviesa polivalente, que permitirá en su momento el paso del ancho convencional de esta primera fase a doble vía completa en ancho estandar y se continuará trabajando para poner en servicio la electrificación "de todo el tramo en el 2023" y sacarle el "máximo partido" a la línea.

También ha coincidido en destacar que esta plataforma va a posibilitar el tráfico mixto de pasajeros y mercancías. En este sentido, se ha referido al acto celebrado este lunes en Navalmoral de la Mata, donde se ha comenzado a hacer realidad un "sueño", en referencia a la gigfactoría de baterías de litio que se pondrá en marcha en dicha localidad cacereña y con el que Extremadura "se va a subir el tren del progreso y del futuro", haciéndolo "a la cabeza y no en el furgón de cola".

CORREDOR ATLÁNTICO

El líder del Ejecutivo nacional también señalado el carácter "crucial" de la alta velocidad en Extremadura para el desarrollo del Corredor Atlántico y su conexión con el Corredor Mediterráneo.

En este sentido, Sánchez ha puesto en valor la inversión de 145 millones, procedentes del Mecanismo Conectar Europa, para el desarrollo del corredor ferroviario atlántico, que supondrá un "importante impulso" a "proyectos transformadores".

Entre ellos, ha incluido la conexión férrea entre Badajoz y el puerto portugués de Sines, donde se está creando un "gran polo" de desarrollo logístico, comunicativo y de producción hidrógeno verde.

PRIMER HITO

Las intervenciones en la estación de Badajoz las ha iniciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para quien este lunes es un día "muy importante" para Extremadura, también para el ministerio que dirige, porque cree que todos son "muy conscientes" de lo que representa la puesta en servicio de este tramo ferroviario entre Plasencia y Badajoz, que ha definido como el "primer hito" de la alta velocidad en Extremadura.

"Hoy damos un paso más para terminar con las carencias que se han padecido durante muchos años y con las dificultades que también hemos atravesado", ha señalado, para exponer "bien claro" que "es un paso más, porque hoy desde luego que no concluye nada", sino que "más bien al contrario, todos debemos felicitarnos de que esa justa aspiración de muchos extremeños y extremeñas durante muchos años empiece hoy a materializarse".

Ante ello, la ministra ha señalado que, en los últimos cuatro años, es "justo reconocer que hemos revertido una situación de infraestructuras de trenes y servicios que, sin duda, no estaban a la altura" de las necesidades y expectativas "y del legítimo derecho que tiene esta tierra y también sus ciudadanos", como también ha agradecido, como ya hiciera en el viaje en pruebas, al Pacto Social y Político por el ferrocarril en Extremadura, "por su persistencia, por el seguimiento exhaustivo que han hecho de esta obras".

REUNIÓN DEL PACTO POR EL FERROCARRIL EN SEPTIEMBRE

Por su parte, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido la presencia del Rey Felipe VI en este acto y a Pedro Sánchez "por las llamadas en los momentos más malos cuando los trenes ardían por el camino y el compromiso de que, poco a poco, los íbamos a arreglar".

Asimismo, ha avanzado que el próximo mes de septiembre se reunirá el Pacto Social y Político por el Ferrocarril con la ministra y se pondrán "los nuevos deberes, las nuevas tareas, para que esto ya no pare nunca más" y se pueda "reparar el daño causado por tantos años de discriminación".

Vara también ha subrayado que sabe que el Rey y el presidente entienden "perfectamente el malestar que la gente tiene y el sufrimiento que aquí ha habido", y por eso lo "único" que le puede decir a los ciudadanos que tienen la necesidad de ser críticos es que "están en su perfecto derecho de poder hacerlo, pero que a partir de mañana las cosas ya van a cambiar" y va a haber 10.000 personas que ya tienen adquiridos sus billetes para viajar "con más seguridad" y "mejores tiempos".

El presidente se ha referido en su intervención a la presentación, en la mañana de este lunes, de la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, que es "consecuencia directa" de la inauguración de esta tarde porque "si no tuviéramos la plena seguridad de disponibilidad de un tren de mercancías que nos permita conectarnos con todos los puertos de la península Ibérica nadie hubiera venido a invertir 2.500 millones de euros".

Finalmente, ha expuesto que se decidió en su día este trazado de AVE para que el "máximo" de extremeños pudieran disfrutar de él, y que trabajarán con Adif y Renfe para que "obviamente" haya servicios que entren en las cuatro principales capitales extremeñas y lo irán "acomodando" a las exigencias que la demanda vaya produciendo, a la par que ha resaltado que "habrá un momento esencial, que será al final del año que viene, cuando la línea que unirá Elvas-Badajoz con Lisboa y con Sines sea una realidad", y se tenga Lisboa, Badajoz y Madrid unidas por vías férreas "de calidad, digna".

La nueva línea de alta velocidad Plasencia-Badajoz representa una inversión de 1.700 millones.