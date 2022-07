Estados La legalización de la marihuana, relacionada con el aumento de los accidentes de tráfico y las muertes

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"La legalización de la marihuana no es gratuita", advierte el investigador principal, el doctor Charles M. Farmer, del Insurance Institute for Highway Safety de Ruckersville.

El análisis de Farmer y sus colegas de cinco estados que permiten el uso recreativo de la marihuana para adultos mayores de 21 años reveló un aumento del 5,8% en la tasa de lesiones por accidentes de tráfico y un aumento del 4,1% en las tasas de accidentes mortales después de la legalización y el inicio de las ventas al por menor. Los investigadores no encontraron ningún aumento al mismo tiempo en un grupo de comparación de estados que no legalizaron la droga.

En general, el salto inicial en la tasa de accidentes con heridos se produjo después de la legalización, pero antes de que comenzara la venta al por menor. Los accidentes de tráfico aumentaron un 6,5% después de la legalización, pero disminuyeron ligeramente (-0,7%) tras el inicio de la venta al por menor. Sin embargo, los índices de accidentes mortales aumentaron tanto después de la legalización (+2,3%) como después de que se autorizara la venta al por menor (+1,8%).

"La legalización elimina el estigma del consumo de marihuana, mientras que el inicio de la venta al por menor simplemente aumenta el acceso --afirma Farmer--. Pero el acceso a la marihuana no es difícil, incluso en lugares sin venta al por menor. Los usuarios que antes evitaban drogarse pueden sentir que está bien después de la legalización", advierte.

La relación más aguda entre la legalización de la marihuana y las lesiones por accidentes de tráfico, más que por las muertes, puede deberse a la forma en que algunos conductores compensan cuando están deteriorados por la marihuana.

A menudo, los conductores bajo la influencia de la marihuana reducen la velocidad y mantienen una mayor distancia entre ellos y otros vehículos. Al estar impedidos pero a menor velocidad, los conductores pueden no ser capaces de evitar una colisión, pero las colisiones que se producen pueden tener menos probabilidades de ser mortales.

Según los autores, estudios anteriores con simuladores de conducción han demostrado que el consumo de marihuana afecta al tiempo de reacción, al seguimiento de la carretera, al mantenimiento del carril y a la atención. Sin embargo, Farmer señala que el estudio actual es correlativo, y el aumento del consumo de marihuana en sí mismo no es probablemente la única causa de los aumentos observados.

"Los estudios que buscan una relación causal directa entre el consumo de marihuana y el riesgo de colisión no han sido concluyentes --asegura--. A diferencia del alcohol, no existe una buena medida objetiva para determinar el grado de deterioro de un consumidor de marihuana. Hasta que no podamos medir con precisión el deterioro de la marihuana, no podremos relacionarlo con el riesgo de colisión".

Para llevar a cabo su investigación, los investigadores recopilaron datos sobre accidentes de tráfico y volumen de tráfico de 2009 a 2019 de 11 estados y de la Administración Federal de Carreteras. Cinco estados (Colorado, Washington, Oregón, California y Nevada) habían legalizado la marihuana recreativa durante el período de estudio.

Un grupo de comparación de seis estados (Arizona, Idaho, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming) no lo hizo. Los autores ajustaron estadísticamente los factores que se sabe que contribuyen a las colisiones y las muertes, como el uso del cinturón de seguridad y la tasa de desempleo.

Los cambios en las tasas de accidentes con heridos variaron según el estado: Colorado experimentó el mayor aumento (+17,8%) y California el menor (+5,7%) tras la legalización y el inicio de la venta al por menor. El índice de Nevada disminuyó (-6,7%). En cuanto a las colisiones mortales, se produjeron aumentos en Colorado (+1,4%) y Oregón (3,8%), pero se registraron descensos en Washington (-1,9%), California (-7,6%) y Nevada (-9,8%).

Farmer señala que los estados que están considerando la legalización de la marihuana deberían considerar algunos pasos para ayudar a prevenir un potencial aumento de los accidentes.

"Primero, convencer a todo el mundo de que conducir bajo los efectos de la marihuana no está bien --apunta--. Luego, promulgar leyes y sanciones que penalicen a quienes ignoren el mensaje. Por último, asegúrese de contar con los recursos (es decir, personal y formación) para hacer cumplir estas leyes y sanciones".