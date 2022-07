Grupo Vidanta demanda por daño moral a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Grupo Vidanta demandó por daño moral a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esto por el trabajo titulado “El amigo de AMLO y sus concesiones”, firmado por Verónica Ayala y Vanessa Cisneros, así como por otras entregas de Emiliano Fernández, ya que usaron “datos falsos, selectivos y manipulados acerca de Grupo Vidanta, MCCI ejerció de forma indebida y maliciosa su libertad de información y expresión”.

En su desplegado, Grupo Vidanta destaca que MCCI es una asociación supuestamente dedicada a prevenir, denunciar y erradicar la corrupción, pero el pasado 29 de junio en dicho trabajo no informó de alguna situación de ilegalidad o corrupción.

“MCCI difunde de forma distorsionada y limitada información sobre trámites normales y legales induciendo al público a considerarlos como actos ilegales o como si se hubieran realizado actos de corrupción, que no son ciertos, todo con la clara intención de crear un vínculo mental negativo entre Grupo Vidanta y el concepto de corrupción, dañando así el honor y la reputación de Grupo Vidanta y su fundador Daniel Chávez Morán”.

En la demanda, la empresa exige a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad una rectificación, disculpa pública y una aclaración preparatoria de daños.

Además de esto, Grupo Vidanta enumeró las distorsiones y falsedades difundidas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad:

Primera falsedad de MCCI: “En marzo del 2020 SEMARNAT aprobó un dictamen para que Grupo Vidanta construyera un teleférico privado que conecta a Vidanta Nuevo Vallarta con Vidanta World. Así mismo, Grupo Vidanta amplió la ruta del teleférico que conectará dos de sus desarrollos turísticos en la Riviera de Nayarit sin autorización de SEMARNAT”.

Realidad: MCCI está manipulando las fechas y mezcla dos autorizaciones distintas para hacerlas parecer una sola. La verdadera fecha del permiso de la Semarnat es el 9 de noviembre de 2018. En dicho permiso se autorizó la construcción de un teleférico (línea uno]) con una longitud 4 mil 338.45 metros y seis estaciones. Actualmente, el teleférico opera en una longitud de tres mil 365.57 metros con cinco estaciones en uso. De forma independiente a lo anterior, Grupo Vidanta cuenta con un permiso para la construcción de una segunda línea del teleférico, con fecha del 19 de marzo del 2020, la cual no ha sido construida y aún no cuenta con fecha de inicio.

Segunda distorsión selectiva de MCCI: “El año 2020 Semarnat amplió una concesión para que una empresa de Grupo Vidanta utilice por 15 años más hasta 84 mil 447 metros cuadrados de playa en Bahía de Banderas, en Nayarit. Inicialmente esta concesión se otorgó en 2005″.

Realidad: Todas y cada una de las empresas que operan hoteles de playa tienen la necesidad de solicitar la concesión de sus zonas federales colindantes, ya que son responsables de conservarlas y protegerlas, debiendo pagar anualmente los derechos que establece la Ley de la materia. El particularizar la renovación por ley de la concesión de Grupo Vidanta, como si se tratara de una excepción, denota una clara forma de actuar tendenciosa y de mala fe por parte de MCCI

Tercera falsedad de MCCI: “En octubre del 2020 la Semarnat, en su delegación de Quintana Roo, autorizó un cambio de uso de suelo en terrenos forestales para un predio cercano adonde se planeó la ruta del Tren Maya, donde se construirá un centro de convenciones, estacionamientos y otras áreas en una superficie de 5.49 hectáreas”.

Realidad: Lo expuesto por MCCI es nuevamente tendencioso y absolutamente falso, ya que las decisiones de Grupo Vidanta no tienen relación alguna con el Tren Maya. El terreno donde se localiza el predio mencionado es propiedad de Grupo Vidanta desde el 20 de junio del 2002; en una de sus partes, desde noviembre de 2014, opera con enorme éxito el Show JOYÀ producido por Cirque du Soleil y Grupo Vidanta.

Cuarta falsedad de MCCI: “Un tramo del Camino Cabo Este, una conocida ruta para recorrer la costa este de la península de Baja California Sur, fue cerrado en la zona donde se construye un nuevo complejo turístico de lujo de Grupo Vidanta”.

Realidad: Tal y como se hizo con otros grandes inversionistas de la zona, situación que de manera selectiva omite el MCCI, Grupo Vidanta y el gobierno de Baja California Sur celebraron el 10 de febrero del 2015 la firma del contrato de obra denominada: “Pavimentación del camino Cabo del Este” del tramo km 10+700 al kilómetro 18+680.95, en el municipio de Los Cabos, mediante el cual Grupo Vidanta construyó asumiendo el costo la longitud de carretera mencionada, misma que fue concluida el 15 de junio del 2016. De igual forma, otros tramos de dicha carretera fueron construidos con fondos de diferentes inversionistas de Cabo del Este.

Quinta falsedad de MCCI: “Desarrollo Marina Vallarta recibió su primera concesión con este gobierno para explotar 775 mil 484 metros cúbicos de agua al año. Se la otorgó Conagua el 14 de enero del 2019 y tiene una duración de diez años”.

Realidad: Grupo Vidanta hizo una solicitud de aprovechamiento de agua de pozo, como hay miles en el país, con fecha del 3 de agosto del 2016, misma que fue notificada por la Conagua, en forma positiva, el 8 de febrero del 2018. Lo anterior demuestra la falsedad de lo afirmado por Mexicanos Contra la Corrupción, ya que para engañar a la opinión pública, está utilizando la fecha del Registro Público de Derechos de Agua, misma que no tiene relación alguna con la fecha de la autorización que fue el 8 de febrero del 2018, casi un año antes.

Sexta falsedad de MCCI: “RGL Arrendadora de Inmuebles obtuvo otra concesión en mayo del 2020 para explotar un terreno de 24 mil 77 metros cuadrados, también cerca del río Ameca”.

Realidad: RGL Arrendadora de inmuebles S.A. de C.V. de Grupo Vidanta obtuvo el título de concesión al que hacen referencia de un particular, a través de la figura de cesión de derechos, con fecha del 17 de mayo del 2015. Posteriormente, se solicitó a la Conagua que autorizara la transmisión general del título y su registro total y definitivo por cambio de titular, quedando autorizado el 26 de marzo del 2020.

Séptima falsedad de MCCI: “En abril del 2021 Desarrollo Marina recibió 11 mil 663 metros cuadrados más en un predio federal que está cerca de donde Grupo Vidanta construye Vidanta World”.

Realidad: Dicha concesión fue para desfogar las aguas pluviales que inundaban al poblado vecino. Grupo Vidanta, además de pagar la concesión, construyó con sus propios recursos un canal a cielo abierto con un recubrimiento de concreto y secciones embovedadas con una longitud de 887 metros para encauzar las aguas pluviales y evitar con ello que la población de Las Jarretaderas se siguiera inundando.

Octava falsedad de MCCI: “Se trata de un crucero que va de Puerto Vallarta a Mazatlán y de regreso. La concesión para operar se otorgó a una empresa de Grupo Vidanta en 2020, el mismo año en el que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, fue empleado en KEI Partners, una empresa que pertenece a los hijos de Chávez Morán. El 11 de diciembre de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, otorgó el permiso a OTM Naviera para que la embarcación Vidanta Elegant proporcione servicio de crucero turístico. El permiso PCT/020/2020 autoriza a la naviera para que opere por tres años la ruta de Puerto Vallarta a Mazatlán y viceversa. De 19 permisos otorgados por SCT en 2020 para la operación de embarcaciones, el que se le concedió a la naviera de Vidanta tuvo la segunda aprobación más rápida, en tan sólo 33 días, de acuerdo con una revisión hecha por MCCI”.

Realidad: Los voceros de MCCI además de distorsionar los hechos con la mezcla de dos temas totalmente distintos, actuaron con falsedad y no leyeron lo que establece la “Ley de Navegación y Comercio Marítimos” para este caso. La regla administrativa que rige en esta materia establece en su Artículo 44 que: “La resolución correspondiente en materia de permisos, deberá emitirse en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contado a partir del día en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada”. En este sentido, no se benefició a Grupo Vidanta toda vez que la institución otorgó el plazo de resolución del permiso en un plazo mayor al que marca la Ley de referencia.

Novena distorsión de MCCI: “Iván Chávez es el hijo del fundador de Vidanta y es el jefe de José Ramón López Beltrán en Houston; además, Chávez es el dueño de la marca Sweet Paris, una cadena de creperías que en su sucursal de Vidanta en Nuevo Vallarta comercializa bebidas con el chocolate producido por los hermanos López Beltrán. En el menú de la página oficial de Sweet Paris en Vidanta Nuevo Vallarta hay una pestaña exclusiva para los productos de la Finca Rocío, en el que se anuncian dos presentaciones de la bebida: el Cacao Freeze y Spicy Cacao, que tiene un toque de picante y mezcal”.

Realidad: Sweet Paris es una cadena restaurantera internacional propiedad de Iván Chávez que, al día de hoy, opera 10 establecimientos y cuenta con 14 restaurantes más en desarrollo en diferentes ciudades y regiones de los Estados Unidos de América, así como dos establecimientos en México. Sweet Paris sólo ofrece a sus clientes productos de alta calidad, condición que los productos de Finca Rocío cumplen a plenitud. Sweet Paris se siente orgulloso de poder poner al alcance del público los productos de Finca Rocío.

Décima distorsión de MCCI: “Por último, Desarrollo Marina Vallarta obtuvo una última concesión el 17 de mayo del 2021 para descargar hasta 350 mil metros cúbicos de residuos al año, también en una zona cercana al río”.

Realidad: Lo anterior expuesto por MCCI también está manipulado y falseado. La concesión que denominan para descarga de “residuos” fue solicitada el 02 de agosto de 2017 con el único objetivo de desfogar aguas pluviales. MCCI omite señalar que lo mismo sucede con todas las aguas pluviales captadas por cualquier otro hotel de playa.