Irán defiende ante Rusia y Turquía la "solución política" para la guerra en Siria

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Erdogan y Putin se encuentran estos días en Teherán, la capital de Irán, donde han mantenido conversaciones entre ellos y con autoridades del país asiático, incluido con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Así, una de las reuniones programadas en esta cita incluía el encuentro a tres bandas entre Raisi, Erdogan y Putin para abordar el conflicto de la guerra en Siria, entre otros asuntos de carácter regional.

Durante su intervención ante sus homólogos, Raisi ha defendido que la salida al conflicto sirio no debe ser otra que "una solución política sin interferencia extranjera", según recoge la agencia iraní de noticias ISNA.

"Hoy, han pasado once años desde el comienzo de la crisis siria, Irán todavía cree que la única solución a la crisis es política, y la acción militar no solo no es una solución, sino que también conduce al deterioro de la situación", ha aseverado Raisi.

En este punto, el jefe de Estado iraní ha hecho referencia a las sanciones unilaterales de algunas potencias internacionales, mencionando en concreto a Estados Unidos, y cuya principal consecuencia ha sido "una presión adicional sobre el pueblo sirio", al que se le ha "privado de la posibilidad de una vida normal".

Es por esto que, mostrando su rechazo a este tipo de medidas, el presidente Raisi ha reafirmado su apoyo "al pueblo y al Gobierno de Siria con mayor fuerza", a la par que ha invitado a la comunidad internacional a garantizar que los refugiados sirios puedan regresar a salvo a sus hogares.