Kubo: "He visto a dos japoneses ganar la Liga Europa y por qué no intentarlo en la Real"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El japonés Takefusa Kubo aseguró este martes que en el último año ha visto a dos compatriotas "ganar la Liga Europa" y que ahora tiene "la oportunidad de poder buscar eso" en la Real Sociedad, su nuevo equipo, al que ve "con mucha ambición" y donde sabe que tendrá mucha competencia.

"Yo personalmente lo que pienso es que como japonés he visto a dos japoneses ganar la Liga Europa y creo que tenemos la oportunidad de poder buscar eso y por qué no intentarlo", declaró Kubo en su presentación oficial como nuevo jugador de la Real Sociedad.

El japonés ve su nuevo equipo como "muy joven, con mucha ambición y muchas ganas", y se mostró "feliz de poder ser una pieza" del club. A Kubo le atrajo el poder "jugar en un equipo fuerte, con jugadores muy buenos" y "encima su estilo". "No se puede pedir más", añadió.

El internacional aterriza en la Real Sociedad atraído por "la ilusión y el interés" que el club puso en él. "Fueron los primeros. Yo después de terminar con la selección estaba de vacaciones, no había hablado con mis representantes en dos semanas, pero ya me dijeron que la Real mostró interés en mí, lo sabía, y aquí estoy", explicó.

"NO HE VISTO A NINGÚN JUGADOR QUE NO QUIERA COMPETENCIA"

El futbolista tendrá a muchos jugadores en su posición, pero esta circunstancia no le preocupa. "Si buscas en todo el mundo, no hay equipo que no tenga competencia, es imposible que estén solo once jugadores, casi todos los equipos tienen más de 25 y no he visto a ninguno que no quiera competencia, porque eso no es jugar al fútbol", sentenció.

"En las posiciones que suelo jugar son de las más competidas en este equipo, y en todos los equipos seguro. Yo de entrada me veo en la banda derecha, dentro, donde me pida el entrenador, estoy a su disposición. Principalmente yo creo que arrancaré en la banda derecha, pero no tengo ni idea, no he podido hablar con el míster", comentó Kubo.

Take Kubo jugó la temporada pasada cedido en el Mallorca, donde los problemas físicos le impidieron dar lo mejor de sí. "El año pasado arranqué muy bien, pero después las lesiones me impidieron estar en el terreno de juego. Este año espero que me respeten las lesiones y poder sacar la mejor versión de mí que todo el mundo espera. Yo no exijo a nadie que piense bien de mí, yo sólo hablo dentro del campo y depende de lo que haga pues me podéis escribir una cosa u otra", subrayó.

El japonés ya no se considera una joven promesa y no hace caso a los comentarios que se hacen sobre su proyección. "Yo juego al fútbol porque me gusta y la presión por las redes, prensa y eso no me gusta mirarlo mucho, me gusta más mirar partidos de fútbol que periódicos, así que lo llevo bien", aseguró.

Kubo, que llega en propiedad al conjunto vasco, dejó claro que ha llegado para explotar definitivamente y sobre le hecho de dejar de ser cedido, admitió que para él tiene "una parte buena y una mala". "La mala es que aunque estés dando el cien por cien la gente piensa que eres un cedido. Yo ya estoy más tranquilo, lo pienso todo en positivo y lo voy a dar todo por este club", recalcó.

Sobre sus futuros compañeros, reconoce que le "encantaría conocer a todos mañana ya" y hacerse "amigo de ellos". "Ojalá me reciban con los brazos abiertos y poderme incorporar cuanto antes", deseó el centrocampista, que destacó a Martín Zubimendi, contra el que le costó "mucho jugar" en los pasados Juegos Olímpicos, y David Silva, ya que uno de sus amigos en Japón es "fan" del canario.