Sergio Busquets: "Es momento de ilusionarse con los fichajes y ver que se está haciendo un trabajo enorme"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Es momento de ilusionarse con los fichajes y ver que se está haciendo un trabajo enorme. Estos últimos años no han sido los mejores y ahora vemos que el club puede hacerlo. A nivel de fichajes, llevábamos años sin fichar mucho y ahora es más ilusionante. Ahora llega la hora de competir y eso marcará cómo va el equipo. Las incorporaciones nuevas tienen que asumir los conceptos de Xavi", señaló Busquets en rueda de prensa desde Miami.

Así, uno de los capitanes de la plantilla celebró que "se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte del club" para completar una plantilla competitiva. "Estoy muy contento de que el club haga este esfuerzo y vengan jugadores de esta talla mundial. Esperamos que nos vaya de la mejor manera posible, para competir y ganar títulos", añadió.

"La llegada de Lewandowski significa mucho, es un jugador de talla mundial, hace muchos goles, nos aportará ilusión y trabajo. A nivel mediático puede ser el mejor fichaje, pero antes de empezar cualquier competición tampoco sirve de mucho valorar esto. Ojalá sea una gran temporada para él", valoró sobre el fichaje del polaco.

Así, cree que tener una plantilla amplia les puede beneficiar en cuanto a frescura de cara a la próxima temporada. "Nos tenemos que preparar de la mejor manera. Sabemos las circunstancias, pero nos adaptamos a ello. Tenemos un equipo más amplío y eso nos puede beneficiar, para repartir minutos y con competencia", explicó.

"Yo me encuentro muy bien, las lesiones me respetan, puedo jugar muchos partidos y estar disponible, y eso es importante", señaló sobre su actual estado físico, después de no cerrar la puerta a una aventura en la MLS. "Es mi último año de contrato, me centro en acabar bien este año. Es un año con muchas cosas, me centro en disfrutar, en un futuro ya se verá. Me gusta mucho venir a Estados Unidos, pero es demasiado pronto, ya se sabrá", manifestó sobre su futuro.

Finalmente, Busquets abordó el asunto de una posible rebaja salarial en la plantilla para ayudar económicamente al club. "No hay ningún problema, está todo muy bien. Estaremos para lo que necesite el club, pero es un tema que ahora no está sobre la mesa", zanjó.