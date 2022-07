Cedro da voz a los escritores, traductores y periodistas que pasan por dificultades en la campaña #CEDROteAcompaña

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Dichas ayudas, según indica la compañía, están destinadas a proporcionar apoyo a estos colectivos cuando pasan por dificultades de salud, económicas o laborales. A través de este programa de ayudas asistenciales CEDRO asesora, analiza y facilita el apoyo necesario al autor que lo necesita, de forma confidencial, para ayudarle a superar situaciones puntuales.

"Hoy somos muchos los escritores que aguantamos como podemos muy por debajo del umbral de la pobreza. Y qué alivio dejar de oír lo de siempre. Eso de que ser escritor es un hobby o un capricho, y de que se dé por hecho que somos pobres porque queremos. Porque vosotros me escuchasteis. Y nada más llamaros descubrí que no estoy sola. 'La dignidad es lo primero', me decíais entre líneas en cada uno de vuestros mensajes. Me ofrecisteis ayuda para salvaguardar mi dignidad, me comprendisteis como solo lo puede hacer un compañero. La vida. La dignidad. Se dice rápido", dice Rosa Montero en uno de los vídeos que integran la campaña.

La iniciativa informa, además, de que, durante los dos últimos años, coincidiendo con la pandemia, CEDRO facilitó 305 ayudas de urgente necesidad, dirigidas a socios en situación prolongada de desempleo, a aquellos con falta de recursos para el pago de su vivienda, a los que necesitan cubrir tratamientos médicos no atendidos por la sanidad pública y a quienes precisan adquirir material adaptado y tienen reconocida una discapacidad.

La entidad, en ese tiempo, concedió 7.255 ayudas sociosanitarias dirigidas a la adquisición de material óptico, audiófonos, tratamientos dentales, podológicos y fisioterapia; y 414 ayudas COVID, cuyo fin es apoyar a los autores ante el impacto que ha generado la pandemia sobre los derechos de autor.