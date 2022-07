Derechos Sociales destina 156 millones de euros de los fondos europeos a 20 proyectos de innovación social

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Vamos a presentar 20 proyectos de innovación social que estáis ejecutando 137 organizaciones líderes en proyectos de transformación social en nuestro país; proyectos que estamos impulsando gracias a los fondos europeos y que servirán para mejorar la vida de muchísimas personas y generar oportunidades y aprendizajes que multiplicarán su impacto", ha declarado Ione Belarra este miércoles en la inauguración de la jornada 'Construyendo un nuevo país: los Fondos Europeos al servicio de la innovación social', que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Algunos de los proyectos presentados este miércoles van dirigidos a que las personas de edad avanzada puedan envejecer en sus casas con los apoyos necesarios (programas de Cruz Roja o Fundación Matia); a fomentar la vuelta a casa de personas que viven en residencias (Sociedad Española de Geriatría) o a mejorar la vida de las personas con discapacidad (Plena Inclusión o COCEMFE).

Otros buscan desarrollar el acogimiento especializado (Aldeas Infantiles); apoyar a los jóvenes extutelados (Fundación Raíces); proteger a los niños más vulnerables (UNICEF) y a los que llegan solos a España (Save The Children) o luchar contra el sinhogarismo (Hogar Sí y FACIAM). Precisamente, la ministra ha anunciado que van a financiar un proyecto piloto basado en el Housing First (vivienda primero) en España.

Tal y como ha destacado la ministra de Derechos Sociales, España es "el único país de la Unión Europea que tiene un eje social en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" y ha añadido que están "muy orgullosas porque España está abanderando el cierre y la lucha contra desigualdad".

Belarra ha precisado que con estos proyectos vienen a "romper" con la idea de que el futuro no puede ser mejor en términos sociales. "Reivindicamos que la innovación debe estar al servicio de la ciudadanía, que es la mejor herramienta para crear sociedades más justas", ha subrayado.

Para la ministra, las organizaciones que lideran los proyectos que se presentan este miércoles "siembran esperanza en el futuro" y, en este sentido, ha puntualizado que "a veces se comete el error de pensar que la esperanza es una emoción" cuando, a su juicio, es "una tarea cotidiana".

El objetivo, según ha puntualizado Belarra, es conseguir un futuro "donde el bienestar sea la norma, donde los cuidados estén en el centro, donde los niños y las niñas sean más iguales y libres, donde los jóvenes tengan más oportunidades, donde los mayores tengan todos sus derechos garantizados y las personas con discapacidad vean removidas las barreras".

En concreto, ha destacado como uno de los objetivos principales mejorar la vida de los mayores para que "envejecer no sea más sinónimo de recorte de derechos, que no tengas que renunciar a tu vida, que no tengas que pasar el final de tus días en una residencia masificada o esperando una plaza pública que no llega" y, en definitiva, que los mayores estén "tan bien atendidos como las personas más pudientes".