Dos Santos se corona 'rey' mundial de los 400 mv y Warholm se queda sin medalla

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Esta prueba era una de las que se presentaba más atractivas de estos Campeonatos del Mundo tras lo sucedido el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se vivió un gran duelo entre Warholm y el estadounidense Rai Benjamin, con el añadido de la irrupción de Dos Santos, que era el más rápido del año y que completó el podio en la capital japonesa.

El noruego, oro olímpico y plusmarquista mundial con 45.94, no llegaba con su mejor preparación tras haber sufrido una lesión muscular y en la final lo notó, sobre todo cuando pagó el esfuerzo de su tremendo arranque y un toque en una de las vallas finales que le terminó por dejar fuera de la lucha por las medallas.

Ahí si estuvieron tanto Dos Santos como Benjamin. El brasileño entró en la recta final muy bien colocado y demostró el por qué de su gran año imponiéndose con mucha autoridad con un crono de 46.29, 80 centésimas más rápido que Benjamin. Estados Unidos se quedó con el bronce también gracias a Trevor Bassitt (47.39), por escasas dos centésimas sobre el francés Wilfried Happio. Warholm, campeón mundial en 2017 y 2019, fue séptimo con 48.42.

"Es increíble ganar el título mundial en esta pista. No me importaba el tiempo porque esta es la primera vez que gano un título mundial. Creo que puedo correr más rápido, aunque no creo que tengas una carrera perfecta. Siempre buscaré formas de mejorar", señaló el ganador.