Julian Nagelsmann asegura que el FC Barcelona "es el único club sin dinero que compra al jugador que quiere"

WASHINGTON, 20 (dpa/EP)

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, se mostró sorprendido por la cantidad de incorporaciones que ha podido realizar el FC Barcelona, incluido la de su ya exdelantero Robert Lewandowski, y admitió que es "el único club que no tiene dinero que compra al jugador que quiere".

"No es solo 'Lewy', compran muchos jugadores, no sé cómo. Es el único club del mundo que no tiene dinero, pero que compra al jugador que quiere. Es un poco divertido, un poco loco", dijo Nagelsmann a los medios este martes durante la pretemporada del equipo en Washington.

El técnico alemán de 34 años no escondió que el conjunto catalán ha encontrado "soluciones" que desconoce para que haya invertido más de cien millones de euros en las contrataciones del brasileño Raphinha, procedente del Leeds United, y de Lewandowski.